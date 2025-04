Centro destra verso le regionali. Il forzista Stella lancia l’allarme: "Non c’è tempo da perdere"

PISTOIA

"Se perdiamo ancora tempo, buttiamo via un’occasione unica per vincere le prossime elezioni regionali in Toscana. È fondamentale che tutta la classe dirigente del centrodestra si riunisca al più presto, o sarà troppo tardi". Lo ha detto Marco Stella, consigliere regionale e coordinatore regionale di Forza Italia, a margine dell’incontro che si è svolto ieri a Casalguidi con le categorie economiche della provincia di Pistoia, in vista delle prossime elezioni regionali.

"Noi – ha ricordato Stella - abbiamo quattro candidature in campo: per Forza Italia il sottoscritto e l’onorevole Deborah Bergamini, Elena Meini per la Lega e Alessandro Tomasi per Fratelli d’Italia. Abbiamo sempre pensato che questa fosse una ricchezza per il centrodestra.

Certo, ora è arrivato il momento di decidere, non possiamo più perdere tempo, abbiamo messo in campo le nostre donne e i nostri uomini migliori".

Poi la stoccata agli alleati. "Devo dire la verità, sono rimasto un po’ deluso dal tavolo del centrodestra, che non si sta riunendo – ha affermato con amarezza il coordinatore regionale degli ‘azzurri’ - Da mesi lo abbiamo chiesto con insistenza come Forza Italia, abbiamo scritto a tutti i segretari regionali, abbiamo chiesto un incontro con i parlamentari, i consiglieri regionale e i nostri sindaci. Tutto questo per non buttare via l’occasione delle elezioni regionali in Toscana ma, ancora più importante, anche per non buttare via 15 anni di governo di centro-destra nei nostri territori. Governiamo sette capoluoghi di provincia – ha ricordato ancora Stella - compreso il comune di Pistoia, non possiamo buttare via tutto questo. Ecco perché è fondamentale trovarsi al più presto tutti insieme con i nostri dirigenti: parlamentari europei, parlamentari nazionali, consiglieri regionali, sindaci, amministratori locali, assessori".

Prosegue Stella: "La classe dirigente del centrodestra deve essere la spinta propulsiva per le elezioni regionali. Il tempo è scaduto queste elezioni rappresentano un’occasione, sebbene difficile, ma se perdiamo ancora tempo questa occasione la buttiamo via".

Patrizio Ceccarelli