Centro Arte Danza, trent’anni di prestigio

Trent’anni al servizio dell’arte, a coltivar talenti e custodire sogni. Sarà una vera festa quella di stasera (ore 20.30) al teatro Manzoni per il Centro Arte Danza di Pistoia che ha scelto di festeggiare così il prestigioso traguardo: a passo di danza. Punto di riferimento importante, la scuola è stata fondata per promuovere la danza come forma d’arte e disciplina. Nel corso degli anni da qui sono passate generazioni di ballerini, ognuno con le proprie storie e passioni che gli insegnanti del Centro hanno assecondato e plasmato attraverso il lavoro instancabile e all’insegna della qualità. Molti degli studenti del Centro Arte Danza hanno raggiunto importanti traguardi nella loro carriera, alcuni hanno avuto l’opportunità di esibirsi con compagnie di danza professionistiche, altri hanno aperto proprie scuole. Il Centro Arte Danza per questi trent’anni ha scelto una formula speciale per raccontarsi al pubblico. Ecco chi sarà sul palco. Giocodanza Pistoia e Montecatini Azalea Ademi, Benedetta Gallo, Samantha Gjuraj, Anastasia Eleonora Ialongo Bicocchi, Elettra Eivissa Rosina Ialongo Bicocchi, Raisa Malaj, Marta Mati, Vittoria Mati, Egle Zingaro Nerozzi, Penelope Bonaccorsi, Greta Marascio, Benedetta Vannini. Primo grado: Matilde Baldi, Elena Banchelli, Vittoria Bucci, Valentina Carugati, Chiara Falcini, Mia Gallu, Ginevra Galliero, Yasmine Gharbi, Ginevra Lo Vullo. Secondo grado Pistoia: Matilde Danti, Virginia D’Ecole, Sofia Diddi, Martina Duro, Elisa Gherardeschi, Isabel Gjuraj, Ylenia Lambera, Nicole Memokindaj, Caitlyn Merkaj, Alma Messina, Aurora Nannini, Maria Chiara Luce Olivieri, Valentina Orsi, Sveva Santaniello Volpe, Klara Toma. Secondo grado Montecatini: Anastasia Barbini, Sofia Bonciolini, Raffaella Cotuna, Lucrezia Di Giorgio, Lapo Lazzeretti, Madalina Ioana Moldovan, Ansley Muca, Lauretta Odorige, Gioia Ruggiero, Penelope Selvaggi, Ariana Tuki, Matilde Emilia Vannini, Amy Zhu. Pre-professionale Montecatini: Giada Alessandri, Noemi Bartolini, Martina Ciancio, Alessia Ciancio, Gabiel Enrique Disperati, Valeria Hu Qing Shuo, Siria Magnani, Emily Luongo, Bianca Pellegrini. Professionale 1: Sofia Baldi, Lucia Bini, Lucrezia Bucci, Anastasia Caselli, Chanel Grace Esmeralda Ialongo Bicocchi, Eleonora Manzini, Aurora Marchi, Maria Vittoria Muschio, Leone Vittorio Pagnini Forese, Ginevra Rossi. Professionale 2 Montecatini: Alice Bertoli, Rebecca Pesi, Martina Moro, Alice Paolini, Linda Ristagno, Giulia Scardigli, Vittoria Fasciana. Professionale 2 Pistoia: Allegra Bettarini, Giorgia Brocco, Laura Carletti, Eleonora Ferrise, Viola Giugni Lombardi, Alyssa Mariotti, Amelia Qorraj, Vittoria Salani, Cloe Trebbi. Junior: Anna Vittoria Balleri, Giorgia Calugi, Camilla Dolfi, Vanessa Duro, Viola Geloso, Ludovica Gori, Melissa Marconi, Marta Menichini, Maria Vittoria Paoletti, Nicole Paterni, Maria Polcri, Teresa Polcri, Sara Santaniello, Noemi Severi, Bianca Sguazzoni, Azzurra Simonini. Adulti: Mariarita Bonfiglio, Elisa Calistri, Sonia Cullhaj, Alessandra Gaggini, Alessandra Luna, Irene Melani, Chiara Pagano, Micol Passini, Matilde Peterni.