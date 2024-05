Cento anni di storia . Un libro per celebrarli

Oltre trecento pagine per raccontare la storia di una squadra, l’Aglianese, che ha scritto capitoli memorabili del calcio in provincia di Pistoia. Un libro che narra le gesta di moltissimi atleti che hanno difeso i colori neroverdi e che rappresenta il primo lavoro in grado di raccogliere più di cento anni di partite ufficiali. "Passione Neroverde, oltre un secolo di calcio ad Agliana" è il volume che verrà presentato domani, sabato 4 maggio, alle 11 nella Sala consiliare del Comune di Agliana. Edito da Geo Edizioni, il libro è stato scritto da Carlo Fontanelli insieme a Michele Flori e Edoardo Gori ed è stato patrocinato dal Comune di Agliana. Alla presentazione prenderà parte il sindaco di Agliana, nonché assessore allo sport, Luca Benesperi, che da amante del calcio, oltre che da primo cittadino, ha sostenuto fin dagli albori la realizzazione dell’opera. Il volume ricostruisce in modo analitico e con un interessante apparato fotografico la nascita e la storia dell’Aglianese calcio, ripercorrendo le varie tappe della storia neroverde a partire dal 1923, quando il club prese vita col nome di San Piero Agliana. Particolarmente importante e dettagliato è il contributo di statistiche e tabellini, la cui cronistoria è stata ricostruita quasi integralmente grazie all’archivio di Fontanelli.

La pubblicazione del libro avviene al termine della stagione sportiva che ha sancito la celebrazione dei cento anni dalla nascita della squadra neroverde. Un traguardo assolutamente non scontato, soprattutto in un calcio in cui, tra cessazioni delle attività, fusioni e altre pratiche, sta venendo sempre meno l’attaccamento alle origini, e che merita di essere celebrato come tale. Nei suoi centouno anni di storia l’Aglianese ha vissuto momenti difficili caratterizzati da fallimenti, per ultimo quello del 2007, e interruzioni dell’attività agonistica come successo durante le guerre e alla fine degli anni Cinquanta. Dall’altro lato però ad Agliana sono state raggiunte anche vette importanti, come quando ad inizio del ventunesimo secolo la società ha assaporato il professionismo. Tanti calciatori e allenatori illustri sono passati dalle parti del Bellucci: tra i più noti ci sono Aurelio Andreazzoli e Massimiliano Allegri, il primo come tecnico, il secondo sia da giocatore che in panchina dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.