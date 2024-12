Cene e pranzi aziendali a Pistoia: boom di prenotazioni per Natale

PISTOIACene e pranzi aziendali in vista del Natale: a Pistoia la risposta è ottima. Quest’anno le imprese si sono mosse in anticipo rispetto al 2023 e, in alcuni casi, la richiesta è talmente alta che i ristoranti riscontrano difficoltà ad accontentare tutti. È quanto emerge dall’ultima indagine di Confcommercio.

“Tutti gli anni – dice Daniele Andreotti, di Voronoi – puntiamo con decisione su cene e pranzi aziendali in questo periodo. Proponiamo sia un menù alla carta che una proposta personalizzata: già da questo inizio del mese, riscontriamo una buona affluenza in città”.

“Le prenotazioni vanno bene – osserva Paolo Mati, di Toscana Fair – sia per le cene aziendali che per il Natale, che ci vede già a buon punto. Offriamo un menù classico in un’atmosfera speciale, che vede il verde del winter garden addobbarsi. Siamo in linea con il buon andamento di un anno fa”.

“Anche per noi – commenta Paola Pazzaglia, de La Bettola – le prenotazioni funzionano“. Ma è uscendo dal centro che si riscontra il boom, come nel caso de La Bussola da Gino: “Sta andando tutto a gonfie vele – racconta Moreno Landa – abbiamo il Natale già al completo, l’ultimo dell’anno quasi esaurito e le cene aziendali che stavolta sono partite in anticipo“.

“Le cene e i pranzi aziendali per gli auguri di Natale – commenta Confcommercio – rappresentano un momento conviviale sempre più diffuso, che fa bene all’economia del territorio, perché la alimentano spostando spesso verso i ristoranti grandi quantità di persone“.