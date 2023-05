Celebrazioni religiose, ecco il programma

Montale si appresta a vivere la festa delle Solenni Quarant’ore, che si svolgerà da venerdì 26 a martedì 30 maggio. Il programma delle celebrazioni religiose è già stato reso noto dal Proposto don Paolo Firindelli (foto). Per la verità l’inizio del periodo della festa c’è già stato domenica scorsa, con la Solennità dell’ Ascensione, quando si sono celebrate le Prime Comunioni precedute, la mattina presto, dalle tradizionali Rogazioni. Il programma riprenderà venerdì 26 maggio: alle 21 sarà aperta la mostra del ricamo nei locali della parrocchia, un appuntamento sempre molto atteso che permetterà di ammirare i lavori di un gruppo di ricamatrici che da anni tengono viva un’arte antica con risultati pregevoli. Sabato 27 maggio alle 16.30 è in programma la celebrazione della Cresima e alle 19 la Santa Messa. Domenica 28, si celebrerà la Solennità di Pentecoste con le Prime Comunioni alle ore 10.30. Lunedì 29, alle ore 18, celebrazione per tutti i defunti e alle 18,30 esposizione del Santissimo Sacramento. Seguirà l’adorazione per tutta la notte fino al giorno successivo alle ore 12. Il martedì 30 maggio è la giornata culminante della festa e saranno chiusi uffici, scuole e negozi in paese. Alle ore 12 sarà impartita la Benedizione Eucaristica alle persone e alla Comunità di Montale. Alle ore 18 è prevista la Seconda Comunione solenne presieduta dal vescovo di Pistoia. A seguire, alle ore 19, Processione per le vie del paese. L’itinerario sarà quello classico del centro del paese attraverso via Fratelli Masini, via Gramsci, via Martiri della Libertà fino al ritorno in piazza e alla chiesa della Propositura.

Giacomo Bini