C’è un pistoiese alla guida della. Centrale 118 sud

Nicola Bertocci è il nuovo direttore della Centrale operativa 118 Sud (Livorno-Pisa). Bertocci, 58 anni, nato a Pistoia, si è laureato in Medicina e chirurgia all’università di Firenze nel 1995 per poi specializzarsi in Medicina di emergenza-urgenza. Ha lavorato per la Centrale Operativa 118 di Pistoia fino ad arrivare a diventare direttore dell’Emergenza territoriale di Pistoia per l’Azienda USL Toscana Centro. "Sono felice di questa nuova esperienza lavorativa – dice Bertocci – dalla quale sono sicuro di poter ricevere nuovi stimoli grazie alla presenza dei molti professionisti che questa centrale può vantare al suo interno. Con la loro disponibilità e competenza potremo fare un ottimo lavoro".