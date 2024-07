C’è pericolo di incendi. Scatta il divieto di roghi

Odore di bruciato la notte. Si è sentito di frequente nei giorni scorsi a Monsummano, in tardissima serata e a notte già ormai profonda e secondo alcune indiscrezioni di paese il forte odore di bruciato proveniva dalla località Pozzarello. Il Comune intanto rende noto che da lunedì scorso fino al 31 agosto, salvo proroghe è vietato qualsiasi abbruciamento sull’intero territorio comunale così come l’accensione di qualsiasi tipologia di fuoco "ad esclusione – si legge – della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate". Per coloro che necessitano invece di incenerire i residui vegetali a terra nel luogo di produzione, il comune ricorda che è "la principale causa di incendi boschivi nella nostra Provincia – come si legge nella nota – oltre a non trovare più alcun senso né colturale né pratico, potendo opportunamente ricorrere a forme alternative di recupero o smaltimento. Si invita la cittadinanza quindi ad abbandonare tale pratica vetusta e pericolosa progredendo nell’educazione e nel rispetto ambientale e della sicurezza di tutti".