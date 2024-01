Cassonetto in fiamme, l’incendio distrugge anche un suv in sosta

Pistoia, 1 gennaio 2024 – A Pistoia ignoti nella notte dei festeggiamenti hanno dato alle fiamme un cassonetto in via Panconi e le fiamme si sono propagate ad un Suv in sosta che è andato completamente distrutto.

Sempre per i botti, un 21enne si è ferito a una mano per lo scoppio di un petardo all’Abetone mentre erano in corso i festeggiamenti di Capodanno. L'esplosione ha provocato danni all'arto. Le persone che erano con il giovane hanno chiamato il 118 e sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia che ha trasportato il ferito ospedale all'ospedale San Jacopo di Pistoia.