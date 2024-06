Cassonetti stracolmi. Il sindaco chiama Alia

Proteste vibranti per il mancato svuotamento dei cassonetti nel paese di Maresca. Il più evidente è il caso di quelli in Via della Vittoria, tra la Casa Famiglia, la scuola elementare e materna e due condomini dove risiedono numerose famiglie, un albergo e alcune abitazioni private. La zona non è nuova a vivaci contestazioni nei confronti di Alia. Nel corso degli anni si è passati da una curiosa disposizione dei cassonetti su due file, in cui quella dietro era di fatto quasi inaccessibile, al mancato svuotamento ripetuto ai rifiuti lasciati fuori dai cassonetti perché troppo pieni e non ritirati dagli operatori. Anche sul ritiro di rami e rifiuti ingombranti qualche aggiustamento sarebbe necessario, anche se rispetto ai primi tempi, qualche passo avanti è stato fatto. Che l’operazione con cui si affidava il servizio alla società Alia spa non fosse nata sotto una buona stella lo si era capito fin da quando, alla fine del 2020, non vennero ritirati per settimane i rifiuti potenzialmente infetti a causa del covid. Allora ci fu chi dovette rivolgersi al Coc di San Marcello per farsi portare via i sacchi che il gestore non ritirava. Tra le autorità che si sono trovate a contestare il servizio, spicca tra gli altri, l’ex sindaco di Abetone Cutigliano, Marcello Danti, che un paio di anni fa fu costretto a mandare i mezzi del Comune a rimuovere la spazzatura non raccolta per poi farla smaltire a una ditta specializzata. Se a tutto questo aggiungiamo che a San Marcello Piteglio, la tassa sui rifiuti, un mese fa è cresciuta di 400mila euro, con un aumento che supera il 20%, si capisce bene perché c’è una parte della cittadinanza imbufalita. Per quanto riguarda i contenitori di via della Vittoria c’è stato l’immediato intervento del sindaco, Luca Marmo, e finalmente i cassonetti sono stati svuotati: "Appena sono stato messo a conoscenza del problema ho contattato il gestore affinché provvedesse a sanare la situazione".

"Siamo intervenuti – la replica di Alia –, c’è un problema sulle ruote che sono uscite dalle guide e lo spostamento è difficoltoso manualmente perché sono pesanti, stiamo intervenendo con manutenzione sulle ruote".

Andrea Nannini