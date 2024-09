Casalguidi in festa, c’è la "Fiera". Concerto, sfilate storiche e sport

"La Fiera è "la festa" di Casalguidi per eccellenza. E’ molto sentita anche da chi è nato e cresciuto a Casale ma vive altrove: tanti tornano, anche dall’estero, nei giorni della fiera. Ci siamo impegnati e siamo riusciti ad organizzare il tutto insieme al Comitato". Il sindaco Piero Lunardi ha così presentato la centotrentanovesima edizione della Fiera di Casalguidi, che prenderà il via il prossimo martedì per chiudersi poi il successivo 17 settembre dopo aver proposto molteplici eventi legati alla musica, alla cultura, allo sport, alla gastronomia (e non solo). L’inaugurazione ufficiale avverrà alle 18 di martedì nell’area sportiva Franco Ballerini con il corpo musicale "Giuseppe Verdi", mentre gli stand di artigianato, macchine agricole, auto e di gastronomia di Piazza Vittorio Veneto apriranno alle 18:30. L’evento-clou sarà il concerto dei Dik Dik, con la "storica" band milanese che salirà sul palco di Piazza Gramsci alle 21,30. Mercoledì prossimo alle 18 sarà presentato il libro "La Luna di Noè, la prima di una serie di presentazioni letterarie.

"La Fiera è cultura, tradizione, arte, bellezza – ha aggiunto l’assessore alla cultura Ilaria Gargini – e la presentazione di quattro libri di autori locali va in questa direzione". Per restare in tema di esibizioni musicali, la sera del 12 settembre vedrà suonare la "Lucio Battisti Cover Band". Il 14 settembre prossimo alle 16:30 partirà la "Biciclettata del sorriso" da Piazza Vittorio Veneto, una pedalata di beneficenza con arrivo previsto al TC Casalguidi (mentre alle 21 ci sarà la presentazione dei volontari della Misericordia in Piazza Gramsci, per il cinquantesimo anniversario della nascita della sezione). Il 15 settembre la "Festa dell’uva", con la sfilata dei carri allegorici, e al convegno sull’autismo "Serravalle Inclusiva". La "Fiera del bestiame", che si terrà negli spazi ex-Macelli di viale Europa il 16 settembre.

Giovanni Fiorentino