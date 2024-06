Casa svaligiata nella notte. Fatta esplodere la cassaforte. Distrutto il sistema d’allarme

Una tranquilla serata da trascorrere fuori da casa, almeno fino a quando, alle 22.30, l’allarme della propria abitazione inizia a suonare segnalando qualcosa di anomalo. E, una volta aperta la porta di casa, ritrovarsi con una finestra sfondata, la centralina dell’impianto di segnalazione mandata in frantumi e la cassaforte fatta esplodere. Ecco come è finito l’ultimo sabato sera di una famiglia di Quarrata, residente a Catena lungo la via Statale, che ha dovuto fare i conti con danni particolarmente ingenti per colpa di ignoti malviventi che si sono introdotti nell’abitazione. Una casa che si affaccia sulla strada che collega Quarrata con Seano e successivamente Poggio a Caiano. Quindi una casa tutt’altro che isolata, o in mezzo alla campagna, ma evidentemente i ladri sapevano come e dove colpire. E visto il modus operandi per fortuna all’interno non c’era nessuno dei residenti. Riavvolgendo il nastro dell’accaduto, sono da poco passate le 22.30 che al proprietario scatta il richiamo dell’allarme (che poi resterà muto perchè messo fuori uso dai malviventi). Nel frattempo viene allertata la centrale de Il Globo Vigilanza di Pistoia (nella foto) che invia sul posto un mezzo. Bastano pochi secondi per capire che una finestra del pianterreno è stata completamente distrutta.

Nel frattempo i proprietari fanno ritorno verso casa e vengono allertati anche i carabinieri che intervengono per i rilievi: una volta verificato che all’interno i ladri non ci fossero (si erano dileguati senza lasciare traccia da oltre mezz’ora), sono iniziati gli accertamenti dentro l’abitazione ed è stato scoperto tutto il resto dei danni. E anche il motivo per cui l’allarme aveva smesso di suonare dopo il primo richiamo. Proprietari e inquirenti hanno quindi visto che la cassaforte era stata fatta esplodere causando danni per diverse migliaia di euro. Al momento non è nota la stima di tutto ciò che è stato portato via, ma indubbiamente un colpo che fa effetto sia per la velocità di esecuzione ma, soprattutto, per la preparazione di chi l’ha messo a segno non preoccupandosi di fare rumore in una zona comunque abitata.

S.M.