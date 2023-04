Casa svaligiata di giorno "Mi hanno rubato i soldi per comprare l’auto nuova"

Ancora furti in montagna e questa volta i malviventi hanno saccheggiato alcune abitazioni che si trovano nel paese di Campotizzoro. Tra le prime persone a denunciare l’accaduto c’è stata Lisa Pugliese che in un accorato quanto dispiaciuto racconto sui social, condivide così la sua rabbia su quanto le è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 12 aprile: "Purtroppo oggi è successa una cosa molto spiacevole – scrive Lisa Pugliese, la giovane residente – i ladri sono entrati in alcune case a Campotizzoro, tra cui quella di mia madre. È successo nel pomeriggio tra le 15 e le 19, in casa non c’era nessuno, fortunatamente nemmeno il cane. Hanno rubato quello che doveva essere un piccolo anticipo per la mia nuova auto, ma la cosa peggiore è che per entrare hanno forzato la finestra, rovinando gli infissi nuovi che mia madre aveva cambiato appena qualche mese fa. I carabinieri di San Marcello (che ringrazio per la gentilezza e professionalità), ci hanno informate che queste persone cercano solo soldi in contanti e oro, pertanto vi consiglio vivamente di non tenere in casa niente di tutto questo. Vi suggerisco – conclude Lisa Pugliese –, da amante degli animali quale sono, di evitare di lasciare da soli i vostri cani quando non ci siete, perché non si sa come potrebbero reagire i ladri trovandoli in casa.".

La Montagna Pistoiese da diversi anni subisce raid di malviventi che ultimamente non si fanno più scrupolo di agire alla luce del sole. Le prime effrazioni sono avvenute diversi anni addietro, i ladri entravano in case per lo più di villeggianti, quindi non abitate, purtroppo per loro però non trovavano molto da portare via perché, i proprietari hanno iniziato a lasciare la casa spoglia. Il risultato però era che lasciavano dietro di se porte e finestre sfasciate, che i proprietari dovevano riparare o sostituire.

"Il Comune di San Marcello Piteglio – spiega il sindaco Luca Marmo, da noi interpellato –, dopo essersi coordinato con le forze dell’ordine, ha installato una serie di telecamere, considerate un ottimo stumento, se non il migliore per scoraggiare o intercettare i malviventi. Tre sono già attive, mentre per le altre c’è da concludere il percorso autorizzativo. Saputo di questi eventi criminosi ho provveduto a sensibilizzare le forze dell’ordine, che peraltro sono già operative. Questa tipologia di furti è tra le più difficili da combattere perché la banda, sembra ben organizzata, colpisce e sparisce, tornando nella nostra zona a distanza di tempo, a volte anche parecchio".

Andrea Nannini