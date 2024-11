Cas a Marliana: "Bartolomei contro il Governo"

Sul tema dell’apertura del Centro di accoglienza per migranti (Cas) a Marliana e sulla manifestazione di protesta degli abitanti andata in scena sabato scorso a cui ha partecipato anche l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Pistoia Alessio Bartolomei, è intervenuto il consigliere regionale Marco Niccolai. L’esponente del Pd attacca così quello della Lega: "Nei giorni scorsi ho letto sulla stampa locale che l’assessore del Comune di Pistoia Alessio Bartolomei, esponente della Lega, era andato a manifestare nel paese di Marliana con tanto di cartelli contro la Prefettura di aprire un centro di accoglienza straordinaria per migranti nel paese – dice Niccolai –. Mi ha molto colpito che l’assessore Bartolomei sia sceso in piazza per contestare la scelta del Governo Meloni (le Prefetture sono le rappresentanze del Governo sul territorio) di aprire questa struttura a Marliana: è la certificazione del fallimento delle politiche nazionali in materia di gestione dell’immigrazione se un amministratore locale della Lega scende in piazza contro le scelte del Governo sostenuto dal suo partito".

"Insomma Bartolomei ha sbagliato indirizzo – chiosa il consigliere regionale Dem –: anziché il Comune di Marliana, che ha la ’colpa’ di non essere guidato dal centrodestra, bisognava rivolgersi o all’ufficio territoriale del Governo o ancora meglio ai ministeri guidati dal centrodestra che, come dimostrano le proteste di Bartolomei, stanno fallendo sulla gestione dei fenomeni migratori quando oramai sono passati due anni".