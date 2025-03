Cartolina e annullo. L’idea di Poste Italiane

Anche in città, così come nel resto della provincia, Poste Italiane celebrerà anche in questo 2025 la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale, materiale non esclusivamente riservato a collezionisti o appassionati. "Un’occasione unica per ogni collezionista – scrive Poste Italiane – o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, regalando la colorata cartolina a una persona cara o spedendo un messaggio a un destinatario".

Il prodotto sarà in vendita nei quattro uffici postali con sportello filatelico della provincia di Pistoia: Montecatini Terme, Pescia e nelle agenzie di Pistoia Centro e numero 2, oltre che negli Spazio Filatelia del territorio. Fino al 10 marzo sarà disponibile anche il bollo tondo con datario centrato mobile. "Poste Italiane è un’azienda con una presenza femminile molto alta nella sua forza lavoro – conclude la nota – e la sua grande attenzione verso la parità di genere ha portato a registrare numerosi uffici “rosa“".