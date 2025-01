Caro energia: "Il comparto soffre"

PISTOIA

Anche per i comparti della chimica, plastica e farmaceutica il 2024 si è chiuso con il segno negativo.

"L’anno appena trascorso – spiega Matteo Niccolai, componente del consiglio generale di Confindustria Toscana Nord, per il settore specifico – si è chiuso, per la provincia di Pistoia, con una perdita del -3%.

L’ultimo trimestre, in particolare si è chiuso con una flessione dell’export, nonostante la forte vocazione all’esportazione delle nostre aziende. Per il 2025 l’incertezza si lega in maniera inscindibile al tema dell’energia, con il prezzo del gas che è notevolmente aumentato rispetto allo scorso anno, così come l’energia elettrica, andando a far perdere competitività alle nostre aziende".

"Stiamo parlando - riprende Niccolai - di un settore tra i più importanti, anche nella nostra provincia, perché qui abbiamo dei piccoli distretti radicati e danno occupazione ad una grossa fetta di popolazione, parliamo di miglia di posti di lavori".

pa.ce.