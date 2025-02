Carnevale in montagna. Vetrine allestite e carri

Ancora pochi giorni e il sesto allestimento del Carnevale della Montagna accenderà i riflettori sulla piazza del paese capoluogo del Comune di San Marcello Piteglio. Come la passata edizione, a corredo della giornata, Confcommercio e il Centro Commerciale Naturale di San Marcello – Gavinana – Maresca, in collaborazione con il Comitato parrocchiale per le feste di San Marcello, il Comune di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio, realizza l’iniziativa: "A Carnevale la tua vetrina…vale!" che torna a colorare i negozi, i bar e le attività commerciali della Montagna Pistoiese, in occasione della festa in programma per il prossimo 2 marzo.

"È stata pensata – commenta Confcommercio – per valorizzare la creatività e lo spirito festivo dei commercianti, incoraggiandoli a decorare le proprie vetrine in modo originale, con addobbi che richiamino all’atmosfera gioviale e festosa del carnevale". Un momento particolarmente partecipato, considerato che nella prima edizione le adesioni furono quarantaquattro.

Nel corso della giornata del 2 marzo una Commissione di giudici valuterà le vetrine e, al termine, si svolgerà la premiazione di quelle ritenute migliori. Il Carnevale della Montagna è un evento molto partecipato, l’elemento qualificante di questo Carnevale è che ogni anno riesce a portare in piazza anche un gran numero di turisti e villeggianti, dimostrandosi fortemente attrattiva, per la competizione miscelata con la condivisione. Basti pensare che tra figuranti aiutanti, lavoranti, organizzatori e tutti gli altri, in un territorio abitato da diecimila persone, almeno un migliaio hanno dedicato almeno due mesi ad allestire uno spettacolo di eccellente qualità.

Quest’anno l’ordine di uscita dei carri è stato decisa da una sorta di referendum via sms che ha messo in fila Gavinana, Maresca, Mammiano, Campo Tizzoro-Pontepetri, Cutigliano, Pian Del Meo, Spignana, Bardalone, Pian Degli Ontani, San Marcello per chiudersi con il carro di Ponte Sestaione.

La prima edizione della kermesse venne vinta da Gavinana mentre la seconda venne aggiudicata a San Marcello e la terza a Pian degli Ontani, mentre le ultime due hanno celebrato il trionfo di Maresca che, se riuscisse a tagliare ancora una volta il traguardo davanti agli altri contendenti, si aggiudicherebbe la coppa in via definitiva. Ne parleremo tra qualche giorno.

Andrea Nannini