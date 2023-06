Carl Craig, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica techno al Cdd-Club del Diavolo!

Ospite d’eccezione stasera al Cdd-Club del Diavolo a Quarrata che dopo l’apertura affidata al dj resident Mamin e Denise Luzzi (a partire dalle 23.30) s’infiammerà con il pioniere della musica techno Carl Craig. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere musicale, con l’esibizione di uno dei producer che più ha contribuito al diffondersi della musica techno in tutto il mondo. Lo spettacolo è promosso da Freaky Deaky per la serata Inferno, il format di musica elettronica che viene organizzata tutti i venerdì sera al Cdd, grazie alla collaborazione proprio fra Freaky Deaky di Prato, lo staff Fragola di Firenze e quello del Club del Diavolo. L’idea degli organizzatori nasce dalla volontà di allestire uno spettacolo unico nel suo genere, dando la possibilità a differenti generazioni di appassionati di musica di potersi riunire per assistere dal vivo all’esibizione del dj e tastierista americano. Nativo di Detroit, Craig ha collaborato con i pionieri del genere musicale come Juan Atkins (The Originator) e Derrick May (The Innovator). Craig vanta ampie collaborazioni e remix che negli anni lo hanno reso colonna portante del genere musicale e uno dei produttori più illuminati del panorama internazionale. I suoi dj set vengono anche ricordati per la capacità di abbracciare altri stili musicali, fra cui jazz, soul e deep house. Disponibili biglietti saltafila (fino ad esaurimento) con drink incluso al costo di 10 euro dal sito tenutalaquerciola.it.