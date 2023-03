Carabinieri in San Zeno al precetto pasquale

Ieri mattina nella Cattedrale di San Zeno, i carabinieri di Pistoia hanno celebrato il Precetto Pasquale.

La carimonia si è tenuta a partire dalle 11, all’interno della prestigiosa cornice della Cattedrale di San Zeno di Pistoia. Presente il Comandante Provinciale, Colonnello Stanislao Nacca, insieme a una nutrita rappresentanza dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pistoia e delle Organizzazioni Speciale e Forestale. I carabinieri della nostra provincia hanno partecipato alla celebrazione del Precetto Pasquale, officiato da don Pietro Folino Gallo, Cappellano militare della Legione Carabinieri "Toscana".

Oltre ai Carabinieri in servizio era presente anche una parteciperappresentanza dell’Arma in congedo delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri della provincia.

L’occasione della celebrazione nella presitigiosa Cattedrale di San Zeno in piazza del Duomo ha rappresentato un raccolto momento di riflessione, preghiera e preparazione alla prossima ricorrenza della Pasqua, condotto con efficace retorica e pragmatica spiritualità da don Pietro.

Al termine della celebrazione, il Colonnello Stanislao Nacca ha rivolto un breve saluto ai presenti durante il quale ha formulato i propri auguri per la prossima festività, e ringraziato, inoltre, don Pietro Folino per l’opera prestata e don Luca Carlesi, Arciprete della Cattedrale, per l’affettuosa ospitalità riservata all’Arma dei Carabinieri.