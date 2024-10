Capostrada piange Gabbani: "Sempre accanto ai lavoratori". Una vita d’impegno sociale

Capostrada è in lutto per la morte Roberto Gabbani. Aveva 89 anni e se n’è andato all’improvviso. Volto notissimo in tutta la frazione, da sempre ha legato il suo nome alle attività sociali e di militanza politica e sindacale, apprezzato per la sua instancabile voglia di combattere per i valori e gli ideali della Liberazione. Obiettivi che ha portato avanti fino all’ultimo, visto che fino a pochi giorni fa frequentava la Casa del popolo. "E’ stato un riferimento per la nostra comunità – ricorda Riccardo Trallori – un militante generoso e determinato, che nella sua vita ha interpretato con diversi ruoli il proprio impegno civico, sempre in difesa dei lavoratori e delle persone più fragili. Libertà e giustizia sociale: sono due elementi che lo hanno caratterizzato nelle sue battaglie politiche e sindacali, oltre a essere guidato dai valori nati dalla lotta partigiana al nazifascismo e a cui suo fratello maggiore aveva partecipato attivamente. E’ stato con noi quando la Casa del Popolo di Capostrada è ripartita, grazie a una splendida squadra di volontari, e non si è mai tirato indietro nel dibattito politico, nei congressi e nelle iniziative. Mancheranno i suoi consigli, la sua passione per le battaglie “giuste“ e il suo sorriso contagioso". Gabbani è stato impegnato a livello sindacale, come iscritto alla Cgil, mentre dal punto di vista politico è stato un dirigente di zona prima del Pci, poi del Pds e infine anche dei Ds, oltre a partecipare alla vita attiva da militante per il Pd a Capostrada. E sempre a "casa sua" ha ricoperto anche il ruolo di presidente dell’associazione che gestiva la Casa del Popolo dal 1981 al 1988. Roberto Gabbani lascia la moglie Grazia e i figli Roberta e Giacomo. II funerale si terrà questo pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa di Capostrada.

S.M.