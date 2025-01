Capitini, De Somma nuova preside: "Pronti i corsi anche post diploma"

Marina De Somma è la nuova dirigente scolastica del Capitini di Agliana e si propone di consolidare e potenziare l’offerta formativa dell’istituto, quale polo d’eccellenza che però non trascuri l’attenzione al benessere e allo sviluppo personale degli studenti. La preside annuncia già che intende potenziare l’offerta formativa con un’importante iniziativa post-diploma. La scuola offrirà un corso Ifts di Fashion Management, mirato al potenziamento delle tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria nella filiera della moda. Il corso, della durata di 990 ore, prevede 564 ore di lezioni e esercitazioni, 30 ore di orientamento e 396 ore di stage, per un totale di 20 allievi. La partecipazione al corso sarà gratuita. Le domande di partecipazione possono essere presentate entro il 15 gennaio 2025 tramite il sito della scuola: www.iscapitini.edu.it.

La professoressa Marina De Somma dal novembre scorso è la nuova dirigente del Capitini ed è arrivata dopo due mesi di reggenza della professoressa Marzia Andreoni dell’Its Pacini di Pistoia. La dirigente De Somma ha espresso il suo apprezzamento per il corpo docente della scuola, definendolo "molto preparato" e ha lodato il senso di accoglienza e l’attenzione al territorio dell’istituto. La scuola si distingue per i suoi quattro indirizzi: amministrazione, finanza e marketing; servizi informativi aziendali; relazioni internazionali per il marketing; tecnico del turistico. Quest’anno, inoltre, è stato riattivato l’indirizzo turistico anche per il serale, offrendo nuove opportunità agli studenti lavoratori e a tutti coloro che hanno abbandonato la scuola, ma che vogliono riprenderla in un clima accogliente e professionale. La nuova dirigente viene dalla provincia di Caserta, la sua nomina arriva dopo aver vinto un concorso straordinario, portando con sé una vasta esperienza come docente sia di materie letterarie negli istituti tecnici, alberghieri e professionali sia come docente di storia dell’arte nei licei artistici, classici e scientifici. De Somma è anche specializzata nel sostegno, competenze che arricchiranno ulteriormente l’istituto Capitini. La preside ricorda gli ultimi due appuntamenti in calendario dedicati agli studenti delle scuole secondarie di primo grado: il 10 gennaio Workshop day e il 19 gennaio Open day. "Queste attività - aggiunge la dirigente -, aiutano gli studenti a scegliere il proprio percorso con maggiore consapevolezza. Per le iscrizioni, si invita a visitare il sito della scuola".

Piera Salvi