Cantieri e buche: "Ora risposte dal sindaco"

"Il maltempo di questi giorni sta aggravando la situazione delle strade comunali, ormai a Pistoia è emergenza buche e ne sono testimoni tutti i cittadini che devono fare lo slalom per evitare buche sempre più grandi e profonde".

A denunciare la situazione è Paolo Tosi, consigliere comunale Pd, che elenca i disagi in città. "Il cantiere comunale ormai ridotto all’osso fa quello che può ma con il catrame a freddo si ha solo un effetto temporaneo, la pioggia e il passaggio delle auto vanifica ogni intervento. Sulle nuove rotonde la situazione poi è a di poco drammatica: appena aperte al traffico sono piene di buche molto spesso pericolose come quella di viale Matteotti e via dei Pappagalli. In periferia e collina la situazione è anche peggio, oltre alle buche c’è il problema delle fossette laterali intasate e guard rail mancanti. Numerosi cittadini segnalano ogni giorno questa situazione e tutti purtroppo ricevono la stessa risposta, di pazientare, ma questa è una scusa che ormai sentiamo ripeterci da anni.

Ci chiediamo o meglio chiediamo al sindaco Tomasi quali sarebbero queste altre priorità? Quale priorità può esserci se non quella di assicurare la sicurezza degli automobilisti che percorrono ogni giorno le strade comunali facendo i conti con buche pericolose, fossetti e tombini bordo strada intasati e guard rail rovinati o peggio ancora mancanti. In Consiglio Comunale chiederò conto della situazione delle nostre strade con una mia interpellanza chiedendo che vengano date risposte concrete".