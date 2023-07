Onda color lilla per Rebecca. Tutto il paese alla "Camminata" per ricordare l’amata bambina

Montale (Pistoia), 4 luglio 2023 - "Un cuore per Reby" è stato lo slogan di una camminata per vie del centro organizzata in ricordo della piccola Rebecca Marseo, morta all’età di soli dieci anni nell’agosto di un anno fa a causa di una leucemia. Tutto il paese si è mobilitato e si è colorato di lilla, il colore preferito da Rebecca. La manifestazione ha avuto un successo che ha superato le aspettative. Sono stati circa trecento i partecipanti alla camminata e si è registrata una entusiastica adesione di tutti i negozi del centro che hanno allestito le loro vetrine, talvolta in modo molto creativo, con scritte, colori e addobbi in ricordo di Rebecca. C’è stata una gara di fantasia e di affetto nei riguardi di una bambina che è restata nel cuore di tutti i montalesi. Il festoso corteo colorato di lilla, formato da tanti bambini, da famiglie intere, da persone di ogni età, ha richiamato sulla strada tanta gente, molti si sono affacciati alle finestre, tanti passanti si sono fermati ad assistere al passaggio della camminata.

La manifestazione è stata promossa dai genitori di Rebecca, Veronica Niccolai ed Enrico Marseo, con alcuni insegnanti della scuola media Giulio Cesare Melani. La camminata si è svolta nel contesto della Sudatina Montalese, la corsa podistica organizzata dalla Croce d’Oro durante la Festa del Volontariato. Aveva uno scopo benefico perchè era rivolta a raccogliere fondi da destinare alla ricerca contro i tumori attraverso l’Associazione Matilde Capecchi di Casalguidi che ha come scopo "assistere la lotta contro i tumori, in particolare sui bambini e adolescenti e offrire a loro sempre maggiori possibilità di guarigioni e una migliore qualità di vita". Le manifestazioni in ricordo di Rebecca hanno anche un logo con la scritta "Un cuore per Reby". Non è la prima iniziativa che i genitori di Rebecca organizzano per ricordare la loro bambina e per aiutare altri bambini. Nel corso delle ultime festività natalizie e pasquali sono state promosse altre raccolte che hanno portato alla donazione alla Pediatria del San Jacopo di un ecografo.

"Siamo molto contenti della riuscita dell’iniziativa – dice Veronica Niccolai – e ringraziamo le tante persone che hanno partecipato alla camminata e i titolari dei negozi per le bellissime vetrine". L’affetto per Rebecca rimane molto vivo nella comunità montalese come dimostra anche l’intenzione del Comune di intitolare a suo nome un nuovo giardino inaugurato da poco vicino al nuovo Centro Culturale Nerucci, che si trova nei pressi della scuola che la bimba frequentava. Il giardino si deve alla collaborazione tra la Società della Salute, Comune di Montale e Regione Toscana.