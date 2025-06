Camion ’proibiti’ sul ponte, la rabbia dei residenti e dei comitati

Gli abitanti e i comitati di Pontenuovo e Santomato chiedono controlli per far rispettare il divieto di transito ai mezzi pesanti, superiori a 3,5 tonnellate, sul ponte sulla Bure del Pontenuovo . "Dopo pochi giorni dalla riapertura il divieto non viene rispettato" denunciano i due Comitati e i referenti e abitanti del villaggio Lazzi del Pontenuovo in una mail-pec inviata alla Prefettura di Pistoia, alla Polizia Stradale, alla Polizia Municipale di Pistoia, alla Polizia Municipale di Montale e alla Questura di Pistoia. Il mancato rispetto del divieto era stato già segnalato telefonicamente da diversi residenti della zona alla polizia municipale e alla polizia stradale nei giorni immediatamente successivi alla riapertura avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 giugno. "Subiamo come comunità – scrivono nel messaggio mail – il disagio di non poter usufruire del trasporto pubblico, perché il peso (degli autobus ordinari) non è ammesso, quindi non vediamo come sia possibile che i mezzi pesanti passino senza controlli". I firmatari della mail chiedono "che questa situazione venga presa in considerazione dagli organi competenti con i mezzi adeguati e personale per risolvere questa problematica". Da anni i comitati di Pontenuovo e Santomato conducono una battaglia per proibire ai mezzi pesanti la circolazione nella via provinciale montalese per salvaguardare la qualità della vita degli abitati delle due frazioni. Nel 2020 era stato istituito il divieto ai mezzi pesanti sul tratto da Montale alla rotatoria di Panorama, ma successivamente, con l’interruzione parziale della variante est di Pistoia, i mezzi pesanti erano stati riammessi sulla montalese con grave disagio per i residenti. Ora che il ponte è stato riaperto a senso unico alternato la proibizione ai mezzi pesanti è motivata dal fatto che ancora deve essere completato il consolidamento del ponte nella sua parte bassa, in particolare in una delle spallette. Per questo anche gli autobus non ci possono passare. Pertanto, per i residenti, è insopportabile vedere transitare dei grossi camion o anche dei Tir mentre manca da otto mesi il servizio di autobus.

Giacomo Bini