Cambio nelle parrocchie. Tra Catena a Santellemura

Si preparano a salutare i loro parroci i fedeli di ben cinque frazioni quarratine, dove dal mese di ottobre ci sarà un doppio avvicendamento. A 80 anni compiuti, don Marino Marini si ritira per raggiunti limiti d’età e lascia la guida della parrocchia di Tizzana e Catena, mentre padre Stefano Soresina, parroco di Buriano, Lucciano e Santallemura, è stato scelto dal vescovo di Pistoia, Monsignor Tardelli, per andare al posto di don Ernesto Moro (anche lui ritiratosi per raggiunti limiti d’età) nella parrocchia di San Pietro di Seano. Al momento non sono stati resi noti ufficialmente i nomi dei nuovi parroci, ma almeno uno, quello di don Marius Vorga, delle parrocchie di Barba e Ferruccia, dovrebbe essere sicuro come sostituto di don Marino. Una notizia che aveva già iniziato a circolare da tempo intorno al campanile della ferrucciana chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, anche se non ancora confermata da parte della diocesi, che fa sapere di stare ultimando gli ultimi dettagli per questo doppio passaggio di consegne. Nei prossimi giorni è prevista una comunicazione sui particolari dei nuovi arrivi e sulle modalità del loro insediamento.

Intanto i parrocchiani affezionati a don Marino hanno già organizzato una festa per salutarlo e ringraziarlo, nel salone parrocchiale della chiesa di Catena, sabato 30 settembre, al termine della messa prefestiva delle ore 18. Il parroco si era insediato a Tizzana e Catena nell’ottobre del 2013, quando aveva alle spalle già oltre 40 anni di sacerdozio, speso tra Montale, Vignole e soprattutto a Oste di Montemurlo, dove ha lasciato un segno profondo nella comunità. Anche nelle frazioni quarratine è stato benvoluto fin da subito, per il suo modo di essere sempre vicino a tutti e di rappresentare una guida spirituale con impegno e dedizione. Proprio per il significativo e prolungato impegno pastorale e fedeltà alla Chies,a don Marino lo scorso anno ha ricevuto da papa Francesco come riconoscimento il titolo di ’Monsignore’.

Un nuovo incarico importante è affidato invece al 66enne i padre Stefano Soresina, quando andrà a guidare la parrocchia di san Pietro a Seano, dove domenica 19 settembre don Ernesto ha celebrato l’ultima messa dal suo insediamento di 37 anni fa. Padre Soresina, originario di Civitavecchia, è sacerdote dal 1985. Da ormai 5 anni si divideva tra la chiesa di Santallemura e quelle collinari di Lucciano e Buriano, dove era stato accolto con affetto e stima. Adesso lo attende il compito di far breccia con il suo impegno e la sua schietta autenticità anche nel cuore dei seanesi.

Daniela Gori