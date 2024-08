Caldo, il peggio è alle spalle. Sfondati i quarantuno gradi. Adesso via a una lieve discesa

Ultime ore di caldo estremo a Pistoia: già oggi pomeriggio i valori termici saranno lievemente più bassi di quelli, altissimi, di ieri e di ieri l’altro. Nella giornata odierna, infatti, la temperatura massima non supererà i 38 gradi in città, mentre ieri sono stati toccati nuovamente i 40 gradi su diverse zone del territorio provinciale, sia nella piana pistoiese che in Valdinievole. Partendo da ovest, il muro dei 40 C° è stato raggiunto lunedì sia dalla stazione del CFR (acronimo per Centro Funzionale Regionale) di Pescia che in quella, più a est, di Castelmartini, tra Monsummano e Larciano. La località più calda in assoluto è stata Santomato, che nel pomeriggio di ieri ha fatto registrare ben +41.1 C°, mentre la stazione meteorologica nel parco di Gea si è fermata a +39.8. Quaranta gradi anche alla stazione meteorologica della Ferruccia, nel comune di Agliana.

Saranno state queste le ultime punte "over 40" dell’estate sulla provincia di Pistoia? Andiamo per ordine, provando a rispondere a questa domanda. Nei prossimi giorni le temperature massime inizieranno a scendere giorno dopo giorno, fino ad attestarsi sulle medie del periodo (circa 32 gradi di massima in città) ad inizio della prossima settimana. Il caldo delle temperature sarà il risultato di un indebolimento dell’anticiclone africano accompagnato, tra le giornate di venerdì e sabato, dal veloce passaggio di una debole perturbazione dall’Atlantico. Per quanto leggero e poco incisivo, questo sbuffo di correnti oceaniche sul Mar Ligure (le prime dopo oltre un mese di alta pressione africana) potrebbe essere capace di portare sulla nostra provincia temporali pomeridiani a partire da venerdì, seguito da un peggioramento del tempo più generalizzato tra sabato e domenica, con il 60% di possibilità di precipitazioni.

Ma non sarà affatto la fine dell’estate: già da lunedì 19 agosto, le temperature torneranno gradualmente a salire su valori superiori alla media, seppur mantenendosi lontane dagli eccessi di questi ultimi giorni. Se di giorno la colonnina di mercurio calerà di qualche grado, le temperature minime rimarranno piuttosto alte almeno fino al fine settimana, quando finalmente anche in pianura la sera si tornerà a respirare. Il fine settimana riuscirà anche a dare respiro alla vegetazione riarsa grazie alle prime piogge del mese: la Valdinievole è a 0 mm di pioggia negli ultimi 30 giorni, mentre Pistoia città e la sua prima collina hanno collezionato dai 2 ai 4 mm nello stesso periodo di tempo. Valori desertici che, tra una settimana, saranno probabilmente solo un ricordo.

