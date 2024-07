Calabria raccontato da Galanda: "Ai tifosi dico: fiducia e pazienza"

Dante Calabria a Pistoia ritroverà Gek Galanda un suo vecchio amico, un compagno di squadra con cui ha condiviso una stagione a Milano e la Nazionale. "È un po’ che non lo vedo – dice Galanda – e non vedo l’ora di riabbracciarlo, Dante è un amico". E, allora, chi meglio di Galanda ci può parlare del nuovo allenatore dell’Estra Pistoia? Un ritratto di Calabria giocatore ma anche e soprattutto l’uomo. "Dante è una persona molto intelligente – prosegue Galanda – vivace, molto americano nel modo di fare. È molto solare con un grande carattere e ha le sue idee che porta avanti con forza. Da giocatore era uno audace con ottime caratteristiche e non poteva essere altrimenti visto che è uscito da North Carolina, un college storico dove si insegna basket ad altissimo livello. Dante era uno degli idoli del college ed è uno che conosce la pallacanestro".

Calabria arriva a Pistoia dopo l’addio a sorpresa di Nicola Brienza che ha lasciato molti dubbi tra i tifosi e non solo. Calabria è chiamato a raccogliere un’eredità pesante visto ciò che l’allenatore canturino è riuscito a fare nei tre anni in cui è stato sulla panchina biancorossa e in modo particolare lo scorso anno chiuso con una stagione storica. "Ho dichiarato e ribadisco – spiega Galanda – che lo scorso anno è stata fatta un’impresa impossibile perché ad inizio anno in molti dubitavano che Pistoia potesse riuscire a salvarsi. In questo momento tra i tifosi c’è tanta preoccupazione per i cambiamenti che sono avvenuti ma chi prende in mano una società non deve essere la copia di chi c’è stato prima ma essere sé stesso. Se la società ha fatto questa scelta significa che si fida di Calabria e così com’è stata data fiducia a chi c’era prima, allo stesso modo va data e chi è c’è adesso. Dopo un’annata come quella passata ripetersi è estremamente difficile ma ci vuole pazienza, non bisogna avere pregiudizi, dare fiducia a chi c’è e stare vicino alla squadra". E se lo dice uno come Galanda che di basket ne ha giocato e visto parecchio c’è da credergli.

Gek conosce molto bene la realtà di Pistoia, sa cosa chiede il pubblico ai giocatori, cosa vuole la piazza, come fare a conquistare il PalaCarrara e, da amico, magari potrà dare qualche consiglio a Calabria in questo senso. "A Dante direi di essere sé stesso – afferma Galanda – e sono sicuro che non avrà problemi perché lui è uno che si apre molto alle persone, gli piace integrarsi nel posto in cui vive, parlare con la gente e confrontarsi. E questi sono aspetti che lo aiuteranno molto per imparare a conoscere quelle che sono le tradizioni del Pistoia Basket perché anche se i cambiamenti ci hanno proiettatme o in una nuova era, non bisogna mai dimenticare le tradizioni. Dante è un persona aperta e non farà fatica a entrare nella realtà pistoiese e non posso che farli il mio migliore in bocca al lupo".

Maurizio Innocenti