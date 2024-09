Calabria chiede tempo: "L’Estra sta crescendo"

L’Estra è una squadra ancora in rodaggio e si vede. Sia contro la Libertas Livorno che contro la Pielle Livorno i biancorossi sono apparsi, soprattutto all’inizio, ancora spaesati, non strettamente collegati com’è normale che sia visto che si tratta di una squadra nuova, di un allenatore con le sue idee in fase di trasmissione. È chiaro che per riuscire ad unire il tutto ci sia bisogno di tempo ed i biancorossi sono insieme da poco più di due settimane, per cui pensare che già la macchina possa viaggiare a pieno regime è pura utopia.

Contro la Pielle c’è stato un primo tempo in cui i meccanismi non hanno funzionato come Dante Calabria si aspettava ed un secondo tempo in cui le cose sono andate decisamente meglio. "Abbiamo disputato un primo tempo con un livello troppo basso di concentrazione e determinazione – afferma Calabria –, questo ci ha portato a costruire male quelli che sono i nostri giochi, soprattutto in attacco. Dopo l’intervallo, invece, devo dire che siamo tornati in campo con grande energia e questo è un aspetto importante. Sappiamo che se vogliamo competere, dobbiamo essere in grado di lottare in ogni situazione e su ogni possesso, quindi dico che ci prendiamo di buono da questo test quello che si è visto nel secondo tempo e adesso torniamo in palestra sapendo che dobbiamo allenarci ancora tanto per migliorare giorno dopo giorno".

Tutto rientra nella normalità dal momento che parliamo di appena due settimane di lavoro. "Per quello che riguarda quanto abbiamo fatto in queste prime due settimane di preparazione – prosegue il tecnico biancorosso – devo dire che tutta la squadra sta sicuramente crescendo, ognuno dei ragazzi sta imparando quello che è un sistema ed uno stile di gioco completamente differente rispetto a ciò a cui erano abituati. È ovvio che c’è bisogno di un po’ più di tempo, soprattutto per capire le letture difensive da mettere in campo, ed in questa fase della preparazione ci sta di commettere degli errori. E’ proprio su questi aspetti, però, che lavoreremo duramente nei prossimi allenamenti. Dobbiamo crescere in mentalità, concentrazione e corretto posizionamento in campo ma ci arriveremo".

Intanto ci sono novità per quanto riguarda i lavori al PalaCarrara con la posa del nuovo parquet che è stata terminata proprio nelle ultime ore. Nei prossimi giorni si procederà con la segnatura del campo e la rimanente parte di lavorazione. Per questi motivi, anche la prossima settimana la squadra si allenerà al PalaMelo di Quarrata grazie all’ospitalità del Dany Basket Quarrata ed al riguardo la società informa che ci sarà una unica seduta a porte aperte, in programma giovedì 5 settembre dalle 15 alle 17 mentre la squadra tornerà a disputare un’amichevole sabato prossimo, a Roma, contro la Givova Scafati.

Maurizio Innocenti