Caccia aperta ai rifiuti abusivi. Sinergia tra Legambiente e Alia. Primo sopralluogo congiunto

Si sta facendo ancora più significativa la collaborazione tra Legambiente Quarrata, Alia e l’ufficio ambiente del Comune di Quarrata, per la gestione dei rifiuti abusivi sul territorio della piana: martedì scorso è giunta sul distretto quarratino Paola Puccinelli, del comitato tecnico di Alia per effettuare il primo dei sopralluoghi tra le discariche abusive sparse tra Quarrata, Agliana e comuni limitrofi.

Durante la riunione di giugno scorso dei rappresentanti di tutte e tre le parti nella sala del consiglio comunale infatti erano state concordate alcune strategie che prevedono maggiore ascolto delle istanze di Legambiente da parte dell’azienda di servizi. Martedì sono stati proprio il presidente di Legambiente Quarrata Daniele Manetti e i volontari Massimo Gori, Claudio Colzi, Marco Mattioli, Ivana Binchi ad accompagnare la tecnica incaricata da Alia e a farle da guida nel giro di perlustrazione tra sacchi neri e rifiuti ingombranti abbandonati nelle strade di campagna.

Oggetto del primo intervento è stata via di Bavigliano. Tranne nell’area dove si trova il maneggio, che con la presenza costante di gente che va e viene contribuisce a evitare che anche quella sia considerata una zona dove scaricare abusivamente rifiuti, in alcuni tratti della strada partendo dall’incrocio con la via Statale sono stati rilevati dalla tecnica di Alia cumuli di ogni tipo. Dai bidoni di liquidi di imprecisata natura che hanno anche già sversato sul terreno, a enormi quantitativi di roba di varia origine, tra cui materiali provenienti da lavorazioni edili come vernici e calcinacci, condizionatori e elettrodomestici, il tutto misto a materiale organico estremamente maleodorante. Ancora più avanti sono stati scaricati enormi pannelli di legno, evidentemente trasportati con un mezzo pesante. Scarti tessili hanno poi invaso un’altra parte del bordo strada.

"Durante i rilievi Paola Puccinelli ha preso nota di tutto – ha spiegato Daniele Manetti – il suo prossimo passo ora è di coordinamento con gli altri responsabili dei settori, in modo da procedere con lo smistamento delle varie tipologie di rifiuti che spetterà a chi di dovere far portare via". Il presidente di Legambiente Quarrata, infatti, durante le perlustrazioni dei mesi scorsi, quando con i volontari aveva rilevato in almeno quindici zone di Quarrata dei cumuli di rifiuti di varia origine barbaramente abbandonati, per la prima volta si era opposto duramente alla massiccia e impegnativa raccolta degli scarti abusivi da parte dei volontari iscritti all’associazione, rinviando l’incombenza a operai e tecnici titolari del servizio ambientale.

Daniela Gori