Bus sostitutivi anche per Pescia. Il piano approvato dalla Regione: "Un sollievo per i nostri pendolari"

Fra un mese, il prossimo 8 giugno, fino al 7 settembre, verrà interrotta la linea ferroviaria tra le stazioni di Montecatini Terme e Pistoia, in modo da poter concludere l’intervento per la realizzazione del raddoppio della linea. Il vice sindaco Luca Tridente, da sempre molto attivo e sensibile alle problematiche dei pendolari, si è a lungo interfacciato con la Regione Toscana, con l’assessore Stefano Baccelli, il consigliere Marco Niccolai e la dirigente Angela Dondoli, per ottenere l’istituzione di una serie di bus sostitutivi con partenza e arrivo anche a Pescia. Richiesta che adesso è stata accolta: nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità, e un soddisfatto Tridente ne ha dato l’annuncio.

"A febbraio scorso avevo scritto alla Regione Toscana ed a Trenitalia- ricorda -su sollecitazione di tanti pendolari anche di altri comuni, chiedendo l’istituzione di bus sostitutivi anche da Pescia per andare ad alleviare i disagi che i pendolari saranno costretti a subire con l’interruzione della linea ferroviaria per 91 giorni che rappresenta tra l’altro l’interruzione più lunga dall’inizio dei lavori del raddoppio. Questa notizia è sicuramente positiva, sia per i pendolari quanto per la battaglia che abbiamo portato avanti come amministrazione comunale, pur non avendo competenza in materia, a dimostrazione, ancora una volta, dell’attenzione per le problematiche dei pendolari. Ci sono state proposte delle corse che sicuramente necessitano di un aggiustamento per meglio andare incontro alle esigenze di studenti e lavoratori che quotidianamente si muovono con il treno- aggiunge -ci siamo già attivati con una proposta per migliorare il più possibile i disagi dei pendolari. Gli orari proposti da Trenitalia sono già visibili sui sistemi informativi dell’azienda, e ci auguriamo che anche la proposta di miglioramento dell’offerta da noi proposta sia accolta, in modo da avere dei bus sostitutivi diretti a Pistoia e Firenze senza ulteriori fermate intermedie, andando ad abbattere quelli che sono i tempi di percorrenza e i disagi dovuti all’alternanza treno/bus- conclude il vice sindaco -. Desidero ringraziare di vero cuore tutte le persone che hanno lavorato per l’organizzazione di questa complessa implementazione del servizio".

Emanuele Cutsodontis