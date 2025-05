Bruschi : "Una edizione da incorniciare"

Si è chiusa con grande successo l’edizione 2025 del Serravalle De Gusto che ha attratto ai piedi della Rocca di Castruccio e per le vie del paese un grandissimo numero di visitatori. Il sindaco Piero Lunardi ha tagliato il nastro tricolore, accanto a lui il vicesindaco Alessio Gargini, l’assessore al turismo Maurizio Bruschi, l’assessore alla cultura Ilaria Gargini, il presidente del consiglio comunale Roy Bardelli con i consiglieri Silvia Chiti e Andrea Basetti. Presenti anche la consigliera regionale Federica Fratoni, il sindaco di Chiesina Uzzanese Fabio Berti, il sindaco di Buggiano Daniele Bettarini, l’assessore del Comune di Pistoia alle Tradizioni iacopee Alessandro Sabella, l’assessore al Turismo del Comune di Lamporecchio Serena Bavuso e il presidente della Strada dell’olio e del vino-Le colline di Leonardo Luigi Micheli.

Chi ha partecipato ha potuto anche conoscere gli angoli più suggestivi, grazie alle visite guidate a cura dell’Ufficio turistico e alla Confraternita di Parte Guelfa. "Una terza edizione da incorniciare – ha detto l’assessore Bruschi – , grazie a un gruppo di lavoro eccezionale costituito in sinergia dal Comune di Serravalle, dalla Strada dell’olio e del vino del Montalbano-Le colline di Leonardo e dal Circolo Arci Serravalle Paese. Un grazie a tutti i volontari e agli espositori. Solo con il lavoro dei produttori agricoli si può salvaguardare il nostro territorio. Oggi i danni idrogeologici per la maggior parte avvengono in terreni abbandonati e quasi mai in quelli coltivati. Ringrazio Federica Fratoni e tutte le Autorità presenti e le Forze dell’ordine, il Ministero dell’Agricoltura, la Regione Toscana e l’Università di Pisa per il patrocinio. Un abbraccio come sempre al mitico Brunello Fanini, alla bella e tanta musica in giro per il Borgo, al Museo Leonardiano e a Bagnara Calabra."