Brt assume personale molte posizioni in varie sedi

Nel settore della logistica è alla ricerca di personale Brt, che seleziona per il comparto commerciale dell’azienda per l’area Toscana Ovest (per candidarsi per questa posizione è sufficiente essere in possesso del diploma) e due commerciali interni per le aree Toscana Est e Toscana Nord (per candidarsi per questa posizione è invece richiesta la laurea in discipline economiche o umanistiche). Tra le altre posizioni aperte troviamo: un impiegato ufficio partenze che sia veloce e preciso nell’utilizzo della tastiera, un supervisore operativo delle partenze e un supervisore prese e consegne per Firenze Calenzano, un supervisore operativo degli arrivi a Pisa Lavoria. Per questi profili sono richiesti diploma, e una buona conoscenza del territorio così come buona conoscenza dei principali strumenti informatici. E’ preferibile che il candidato abbia gia precedentemente maturato esperienza in ruoli analoghi. Per ulteriori informazioni e per inviare la priopria candidatura: brt.intervieweb.it/it/career.