Bottegone a tutto sport

Bottegone e sport, un connubio da sempre forte. E sempre più forte. In primis perché la frazione alla periferia di Pistoia ha da poco riabbracciato uno dei propri cuori pulsanti. Precisamente da sabato scorso quando, con il taglio del nastro da parte del sindaco Alessandro Tomasi, il campo sportivo "Bardelli" di Bottegone è tornato a risplendere e ad essere fruibile per tutta la comunità della frazione più popolosa del comune e non solo. Un cammino tortuoso quello di questa struttura, da sempre casa dell’Ac Bottegone – società calcistica amatoriale – e a disposizione di altre realtà territoriali che, dopo lo stop per il covid, aveva iniziato a vivere una situazione di totale degrado con erba alta e infestante, spogliatoi distrutti e vandalizzati. In tutto e per tutto, inagibile. Adesso, dopo il bando pubblicato dal Comune che ha assegnato la struttura allo stesso Ac (organizzatrice della prima edizione di questa festa) per i prossimi due anni, il sodalizio si è messo in moto intanto per provare a tornare alla normalità organizzando un pomeriggio di condivisione con le altre società della zona, vale a dire Virtus Bottegone, Progetto Volley, GS Piuvica, Atletico Basket, Bottegone Sant’Angelo 2001 e BBJ.

Un pomeriggio con tantissimi bambini ed anche un po’ di sano agonismo col triangolare in ricordo di due dirigenti delle locali società di calcio, vale a dire Ivano Maraghelli e Riccardo Capecchi, che per la cronaca si è aggiudicato la Virtus. "Per tutti noi è una bella soddisfazione aver organizzato la giornata e rivedere il campo ’Bardelli’ nuovamente attivo ci riempie di tanto orgoglio – afferma Alessio Grasso, dirigente dell’Ac Bottegone – abbiamo passato mesi nel vederlo in uno stato particolarmente brutto ma ora, dopo tanti lavori, è appagante sapere che siamo tornati ad una sorta di normalità. Vedere così tante persone per l’apertura, e per ricordare Ivano e Riccardo, ripaga anche di tutti gli sforzi fatti". Durante il pomeriggio, ogni singola società ha avuto la possibilità di presentare, a tutte le persone che partecipavano all’evento, l’attività che svolge con grande attenzione a quello che è il lavoro con i giovani, in particolare di Bottegone.

Prova ne è la serata di martedì, Una serata con tanti bambini, ragazzi, famiglie e sportivi, andata in scena nei locali della parrocchia di San Michele Arcangelo a Bottegone per il tradizionale appuntamento con la "Festa dello sport" all’interno del programma dei festeggiamenti parrocchiani. Gli ospiti della serata, sotto l’egida di don Piergiorgio Baronti, erano la Valentina’s Camicette Bottegone, pronta ad affrontare il campionato di Serie C di pallacanestro, il settore giovanile e la DR3 con Bottegone Basket Junior, la Virtus Bottegone che ha già iniziato il campionato di Terza categoria ed ha una avviata scuola calcio, l’Ac Bottegone che gioca nella A1 Uisp ed il Progetto Volley Bottegone, presente con la squadra Under14, e che sarà ai nastri di partenza – con le più grandi – della prossima Serie C. Nell’occasione sono sfilati tutti i bimbi della Virtus Bottegone, dagli Esordienti ai Primi Calci con i rispettivi istruttori ed i componenti della società con in testa il presidente Gabriele Biagiotti, il direttore sportivo della prima squadra Diego Breschi, il responsabile della parte giovanile Marco Giovannelli con il resto della dirigenza. A guidare il team di Terza categoria, invece, mister Claudio Bartolini. Per l’Ac Bottegone ecco il capitano Viktor Lila. E poi è stata la volta dei ragazzi della pallacanestro: a partire da Bottegone Basket Junior con tutto il mondo del Minibasket, coordinato da Simone Bessi, passando per le compagini del settore giovanile ovvero U15 Silver, U17 e U19 Gold. E’ toccato, poi, al team della Divisione Regionale 3 che quest’anno sarà guidato in panchina da Lorenzo Simoni con un gruppo particolarmente folto e numeroso. Rush finale dedicato alla Valentina’s con i giocatori fatti salire sul palco fra due ali di bimbi con indosso la casacca di BBJ: per tutti grandi applausi, per tutti, una bella iniezione di fiducia ed entusiasmo.