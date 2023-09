Borse di lavoro: pronti cinque posti. Formazione e impiego per un anno

Montagna, 1 settembre 2023 – Pubblicato il bando per l’assegnazione di 5 borse lavoro nei Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio. Quattro saranno attivate presso il Comune di San Marcello Piteglio e una presso quello di Sambuca.

Il progetto si pone l’obiettivo di coinvolgere le persone in difficoltà economica. Le "Borse lavoro InAzione 2023" si configurano come un’esperienza formativa che permette di sperimentare le proprie capacità, apprenderne di nuove e facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro. In buona sostanza, sia pure per un periodo limitato a un anno, le persone selezionate acquisiranno una serie di competenze che, in diversi casi precedenti, si sono rivelate utili per una loro nuova collocazione nel mondo del lavoro.

Una sorta di corso di formazione ma costruito sull’esperienza pratica di tutti i giorni: il cantiere o gli uffici, a seconda del settore di assegnazione.

I soggetti beneficiari verranno inseriti per un periodo di 12 mesi dalla data effettiva di inizio attività con un impegno settimanale di 25 ore da distribuire in base alle esigenze del servizio assegnatario.

Ai borsisti, che svolgeranno la propria attività nel territorio dell’Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese, verrà erogato un contributo mensile omnicomprensivo posticipato, di 400 euro a fronte dell’impegno di 25 ore settimanali richiesto.

Non è riconosciuto alcun rimborso spese in riferimento al raggiungimento del luogo di lavoro. I requisiti per partecipare sono pubblicati sui siti dell’Ucap e dei Comuni interessati, tra questi la cittadinanza italiana, la residenza nei Comuni dell’Ucap e l’età compresa tra i 18 e i 60 anni.

La domanda dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo predisposto, reperibile sul sito internet www.ucap.it o presso l’Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale che si trova in Piazzetta Port’Arsa 93 San Marcello Piteglio (previo appuntamento) ovvero presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, via Pietro Leopoldo 10/24, sede del Comune di San Marcello Piteglio e dovrà pervenire entro il termine ultimo delle ore 12 del 15 settembre, consegnata a mano all’ufficio protocollo in via Pietro Leopoldo 10/24 a San Marcello; oppure tramite Pec all’indirizzo: [email protected]; oppure tramite raccomandata a rischio esclusivo del mittente, indirizzata a: Servizio Sociale - Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, via Pietro Leopoldo 10/24, 51028, San Marcello Piteglio (PT).

Andrea Nannini