Obiettivo occupazione Le aziende del territorio sono pronte ad assumere "Varie le figure necessarie"

Anche d’estate, le provincie di Pistoia e della vicina Prato offrono decine e decine di offerte di lavoro nei più svariati ambiti, dall’industria al turismo, passando dalla ristorazione fino ai servizi. Ecco le offerte attive più interessanti corredate dai contatti diretti con gli offerenti. Per pulizie dentro uffici e condomini nella zona di Prato e Campi Bisenzio, Ali Service circa due addetti alle pulizie. Informazioni e candidature al 335 1022879 oppure, via e-mail, all’indirizzo [email protected] Un elettricista part-time, con possibilità di trasformazione in full time, si ricerca in zona Prato, con possibilità di lavoro su Pistoia e Firenze. Viene richiesta esperienza ed attestazione professionali. Informazioni e candidarsi al signor Saimon, raggiungibile al numero 391 4356070. A Larciano, in provincia di Pistoia, azienda di falegnameria ricerca un montatore di infissi in legno. Si richiede esperienza nella mansione, possesso patente B e disponibilità a trasferte. Si offre contratto full time a tempo determinato. Per informazioni contattare il titolare, Alessio Calistri, al numero 338 4613148, oppure via e-mail a [email protected]

Per attività impiantistica e sistemistica per le infrastrutture di rete, diagnosi dei guasti, cablaggi, manutenzione apparecchi, si ricerca un tecnico installatore. Si richiede preferibilmente esperienza pregressa nella mansione. Gradito possesso dei patentini Pav, Pes, corso sicurezza lavoratori ad alto rischio. Gradita, inoltre, conoscenza del PLE. Candidature al signor Giuseppe Ciarla al 339 7946502 oppure, via e-mail, a [email protected] Nella zona di Agliana si ricercano addetti a telai meccanici e a macchinari per la tessitura e la maglieria in azienda specializzata nel settore dei tessuti. Per informazioni e candidature è possibile contattare il signor Giampiero Goti al numero telefonico 0573 73143. Ai candidati viene richiesta patente B ed gradita l’esperienza nel settore.

Cambiamo ambito: il ristorante "Piccolo Borgo" ricerca un cuoco con esperienza per preparazione della linea, piatti di carne, pesce e primi piatti. Richiesta esperienza nella mansione. Informazioni e candidatura al numero 389 2562877 oppure, via e-mail, all’indirizzo [email protected]

Ben cinque educatori sono richiesti dalla cooperativa "Fuorischema". Si ricercano persone laureate addette ad attività educative da svolgersi con alunni con disabilità, in contesti scolastici dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori. Informazioni al numero 0574 673201 oppure, via e-mail, a [email protected] Spazio anche per gli aspiranti baristi e camerieri: il bar Dorsi ricerca una persona con esperienza nell’utilizzo della macchina del caffè e nella preparazione dei principali cocktail classici da bar. Per informazioni e candidature chiedere di Katy allo 0574 461298, oppure scrivere a [email protected] Sempre alimenti, ma di tutt’altro genere, al reparto macelleria di un supermercato di Iolo, dove si cerca un addetto da inserire nell’organico. Info e candidature a [email protected]

Un cameriere, invece, è richiesto al ristorante "Il Falcone". Le mansioni sono di accoglienza clienti, preparazione e riordino della sala, gestione comande, supporto alla cucina. Preferibile esperienza nella mansione. Offresi lavori part-time e full-time. Candidature a [email protected] A Prato si ricerca un altro cameriere per servizio ai tavoli all’interno della pizzeria. Contratto part time di 24 ore settimanali, da martedì a domenica dalle 19.30 alle 23.30. info e candidature: [email protected]

A Pescia si ricerca un assistente alla poltrona all’interno di uno studio odontoiatrico della città. Viene richiesta esperienza, patente di guida e conoscenze informatiche di base. È possibile contattare direttamente lo studio al numero 392 1321099 oppure [email protected] Infine, si ricerca anche un tecnico di cantiere edile con esperienza. Mansioni: supervisione quotidiana per la realizzazione delle opere nel cantiere assegnato e monitoraggio avanzamento dei lavori e delle opere civili. Necessario possesso di titolo di studio. Laurea indirizzo ingegneria o laurea in architettura o diploma ad indirizzo tecnico geometra. Informazioni contattando l’ingegnere Andrea Peruzzi al 334 2388113 oppure, via e-mail, a [email protected]

Francesco Storai