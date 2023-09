L’addio a Laura Paperini, imprenditrice di successo. "Donna dal cuore grande"

Terricciola (Pisa), 1 settembre 2023 – Un fiume di dolore e di testimonianze che attraversano più di vent’anni di vita del territorio. E’ il cordoglio di diverse comunità della Valdera per la morte all’età di 64 anni Laura Paperini – di cui ieri sono state celebrate le esequie a Terricciola, davvero partecipatissime – responsabile dei supermercati Conad di Capannoli e de La Capannina di Cevoli.

A strapparla all’affetto dei suoi cari, abbiamo appreso, una lunga malattia. "La scomparsa di Laura Paperini lascia un grande vuoto in chiunque l’abbia conosciuta – ha scritto Mirko Terreni, sindaco di Casciana Terme Lari – . Laura è stata un’imprenditrice di successo che ha saputo costruire una realtà produttiva importante per il territorio ma è stata soprattutto una donna di grande intelligenza, grande coraggio e ancora più grande cuore".

«Sempre pronta a mettersi a disposizione – aggiunge Terreni – per il territorio che amava e che ha contribuito a migliorare, per il territorio e in modo particolare per le persone di questo nostro territorio. Ciao Laura, sei stata un esempio come donna e come imprenditrice, mi sento privilegiato ad averti potuto conoscere. Sentiranno la tua mancanza e grazie per tutto quello che ci hai dato". E ancora testimonianze e vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore.

Anche Giacomo Sanavio, ex sindaco di Terricciola ed a lungo anche ex assessore della provincia di Pisa ha ricordato Laura Papeperini. "Quanti momenti, quante gioie, quante soddisfazioni e quante delusioni – ha scritto Sanavio, sottolineando le tante esperienze vissute per il territorio –. Non dovevi lasciarci così: troppo presto e con sofferenze indebite". Parole queste che fanno seguito a quelle dell’attuale sindaco di Terricciola Mirko Bini e della collega di Capannoli Arianna Cecchini.

Tutti per sottolineare una storia lunga di cose fatte, sempre con passione ed a favore delle comunità, dei giovani e del sostegno ai cittadini nei momenti di maggiore sofferenza. Come durante la pandemia da Covid quando Laura e il Conad furono in prima linea nei momento più duri dell’emergenza sanitaria. In queste ore è stata ricordata l’attenzione che Paperini ha sempre avuto alle tematiche sociali, al sostegno dei progetti per il mondo scolastico. E quanto lavoro abbia dato anche su questi territorio.

