Bolognini Film Festival. La mostra, il libro e 294 cortometraggi per riscoprire il cinema

PISTOIA

Dal 25 al 27 ottobre, la città di Pistoia ospiterà l’undicesima edizione del Mauro Bolognini Film Festival, una manifestazione cinematografica che si tiene ogni due anni e che quest’anno si arricchisce di un tema affascinante: la riscoperta della figura del marchese Antonio Altoviti. Documentarista, aiuto regista, sceneggiatore, attore e direttore di produzione, Altoviti è stato una figura fondamentale per il cinema italiano.

Il festival si svolgerà in location prestigiose come il Piccolo Teatro Bolognini e la Serra Winter Garden del centro Mati 1909. Una deroga sarà fatta per la proiezione dei cortometraggi finalisti di "Cortoscuola", che si terrà al Teatro Moderno di Aglianna.

Francesco Mati, co-fondatore di Mati 1909, ha espresso il profondo legame con Altoviti: "Per noi, fratelli e sorelle Mati, Antonio è stato un punto di riferimento. Mio zio è stato un uomo poliedrico, di grande cultura, ed è grazie a lui che ho sviluppato la passione per il cinema e per il mondo della cinematografia".

Quest’anno, particolare attenzione sarà riservata ai cortometraggi, come sottolineato da Alessandro Sabella, assessore al Turismo e alle tradizioni e manifestazioni jacopine: "I 294 cortometraggi in concorso, provenienti da molti paesi del mondo, sono un segnale di serietà e di forza per la nostra città e la nostra provincia, e crediamo che possano attrarre molta attenzione e interesse".

La premiazione dei cortometraggi si terrà sabato 26 ottobre alle 17.15 al Piccolo Teatro Bolognini. Inoltre, non mancherà il Concorso "Cortoscuola", che coinvolgerà studenti delle scuole medie e superiori di tutta Italia, promettendo di essere un importante spazio di espressione per i giovani talenti.

Con un programma ricco di eventi e proiezioni, il Mauro Bolognini Film Festival si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema e per chi desidera esplorare la cultura cinematografica contemporanea.

Alessio Fattori