Blackout per la T Gema. Brutta debacle a Roma

Si deve essere mangiato le mani coach Marco Del Re, tecnico de La T Tecnica Gema Montecatini, nel vedere i risultati maturati nel quindicesimo turno di Serie B Nazionale. Con una vittoria nel succoso anticipo del sabato sul parquet del Palazzetto dello Sport di Roma i "leoni" termali avrebbero compiuto un significativo scatto in avanti nella corsa al secondo posto nel Girone B e alla qualificazione alle Final Four di Coppa Italia in programma a marzo, alla luce del contemporaneo ko casalingo di Ruvo di Puglia contro la Pielle Livorno. Dopo un primo tempo prossimo alla perfezione, quantomeno nella difesa del proprio canestro, Toscano e compagni si sono invece fatti soverchiare da una Luiss Roma abile sì a non far trovare ritmo e fluidità a Montecatini, ma agevolata anche da un’avversaria uscita dagli spogliatoi senza la necessaria energia mentale e fisica per contrastare una formazione solida come quella capitolina. Basti pensare che dopo i venti minuti iniziali chiusi con soli 31 punti subiti, nella ripresa La T Gema ne ha incassati 50, con gli universitari che hanno chiuso con ben quattro giocatori in doppia cifra. Non è la prima volta che la squadra di Del Re accusa un black-out di questo tipo: poco più di tre settimane fa proprio sul parquet del palasport di Via Tiziano i termali gettarono al vento la partita contro la Virtus Roma e a nulla valse il tentativo di rimonta del terzo e quarto periodo; stavolta il copione si è ripetuto ma al contrario, con l’altra romana che ha rotto gli argini al rientro dalla pausa lunga rendendosi col passare dei minuti sempre più irraggiungibile per gli ospiti. Anche il tecnico de La T Gema non nasconde i problemi di continuità della sua squadra: "E’ chiaro che quello di sabato è stato un passo indietro rispetto alle ultime esibizioni, mi aspettavo che i ragazzi se la giocassero, invece non è stato così – ammette Del Re -. Acquisire continuità a livello di atteggiamento diventa a questo punto imprescindibile per provare ad essere competitivi contro ogni tipo di avversaria".

Filippo Palazzoni