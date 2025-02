Billie Jean Cup e Coppa Davis . I trofei in città

PISTOIA

Come anticipato sulle nostre pagine sportive dell’edizione di ieri, per la prima volta nella storia la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, le massime competizioni a squadre del mondo del tennis che hanno visto nel 2024 vincere l’Italia, sbarcheranno in città. L’ufficialità è stata data dal presidente regionale della Fitp, nonché numero uno del circolo "Enea Cotti" di Pistoia, Luigi Brunetti. Le date: dalle 14.30 di venerdì 21 febbraio, con l’inaugurazione ufficiale, fino alle 20 e poi il giorno successivo in orario 9-20 le due coppe vinte dalle nazionali maschili e femminili nel novembre scorso a Malaga saranno in bella vista nella sala Maggiore di palazzo comunale. Certo, non sarà come vedere una partita di Coppa Davis o la ex Fed Cup dal vivo ma è comunque un appuntamento di quelli da non dimenticare. Pistoia è stata scelta assieme ad Arezzo, Siena e Sesto Fiorentino per il tour delle due "insalatiere" in Toscana non a caso: si tratta di una selezione che la Federazione fa per quei quattro circoli che, nel corso del 2024, hanno effettuato il maggior numero di tesseramenti federali. "L’organizzazione è a cura del Tennis Club Pistoia – afferma il presidente Luigi Brunetti – però, vista la circostanza, abbiamo ritenuto che fosse opportuno una location differente dal nostro circolo. Per noi è un grande orgoglio, anche perché rappresenta un premio al lavoro svolto nel corso del 2024 in termini di tesseramenti".