Biciclettata della salute. Conto alla rovescia per l’atipico Carnevale. Goliardia e solidarietà

Nonostante il periodo agostano e nel bel mezzo delle vacanze, la macchina organizzativa della "Biciclettata della Salute" è tutt’altro che ferma, anzi. Nel comitato che promuove l’evento, che quest’anno giunge alla sua diciottesima edizione, c’è gran fermento per l’appuntamento in programma per domenica 8 settembre. Da sempre, oramai, questa manifestazione goliardica è il vero "Carnevale in bicicletta" per i pistoiesi, e non solo, di tutte le età: una pedalata con fini benefici, totalmente non competitiva, che segnerà come di consueto la sua partenza e l’arrivo dal parcheggio dell’Auditorium di via Panconi, di fronte a quello che un tempo era il bar del Cofax, il mitico ritrovo di studenti, appassionati di musica, sportivi, giovani e non che poi hanno dato vita al gruppo "Quelli che…il Cofax". Da loro, oramai quindici anni fa, ha ripreso vita la manifestazione particolarmente attesa in città e che adesso è organizzata dall’Ascd Silvano Fedi.

La gara goliardica, che ha una lunghezza complessiva di circa otto chilometri, partirà alle ore 10 con Elisa, figlia del compianto Roberto Maltinti, che darà il via dopo aver raccolto l’eredità dal padre che è sempre stato starter ufficiale. Verranno premiate le prime tre maschere più stravaganti e belle (decretate da una giuria esterna) di ciascuna delle seguenti quattro categorie: gruppo (valevole come 4° Memorial Roberto Maltinti), singole (9° Memorial Ignazio Bianchi), under14 (2° Trofeo Itas Assicurazioni) e sportive (5° Trofeo "Silvano Fedi"). Per i vincitori di ogni categoria ci sarà anche il titolo di campione italiano maschere in bicicletta.

"Quest’anno – fanno sapere gli organizzatori – la Biciclettata diventa maggiorenne e il comitato organizzatore per festeggiare questa speciale ricorrenza ha messo in palio per i nati nel 2006 iscritti alla gara un monopattino elettrico con caschetto. Il vincitore sarà decretato per estrazione a sorte del pettorale a lui abbinato. A seguire, sempre in relazione al numero del pettorale, saranno estratti i vincitori delle due biciclette messe in palio dal presidente onorario dell’Ascd Silano Fedi, Franco Ballati, in ricordo dei suoi genitori". Ricordiamo che la "Biciclettata" dal 2009 al 2023 ha raccolto, grazie alla generosità dei cittadini, ben 105mila euro donati interamente ad associazioni della provincia di Pistoia. Quest’anno la beneficenza sarà devoluta alla Maic e alla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di Pistoia. Il ristoro finale, aperto a tutti i partecipanti, sarà allestito in ricordo di Sauro Trinci ("Saurino") e Osvaldo Nencini.

Saverio Melegari