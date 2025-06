Biblioteca Michele Fiesoli. Nuovi spazi per i ragazzi

E’ stata inaugurata la nuova sezione ragazzi della biblioteca comunale Michele Fiesoli. I nuovi spazi si trovano sempre nel complesso della villa Smilea, nella seconda corte, nei locali che erano stati per diversi anni utilizzati dal servizio educativo Regina Marmotta. La sezione ragazzi ha trovato uno spazio più ampio e anche più prestigioso che consente uno sviluppo delle iniziative rivolte a bambini e famiglie. I locali precedenti, ora liberati, saranno utilizzati per ampliare gli spazi a disposizione della caffetteria per il quale sarà pubblicata una apposita manifestazione di interesse per l’assegnazione del servizio.

"La biblioteca dei ragazzi – ha detto il sindaco di Montale Ferdinando Betti – ha ora una sede bellissima che credo possa fare invidia a molte realtà e nello stesso tempo possiamo adibire le stanze precedentemente occupate alla caffetteria per la quale speriamo di avere delle manifestazioni di interesse. In precedenza in questi locali c’era il servizio Regina Marmotta per il quale le domande delle famiglie si erano progressivamente ridotte".

"L’estensione degli spazi della biblioteca – ha detto l’assessore alla cultura e alla biblioteca Francesco Barontini – era uno dei nostri obiettivi programmatici primari, è stato il secondo passo dopo quello, già attuato, dell’ampliamento dell’orario di apertura della biblioteca al sabato mattina. Con l’apertura del sabato sono aumentati gli accessi e le richieste di libri per bambini e la bibliotecaria ha organizzato molte iniziative di lettura e di promozione dei libri per i ragazzi. I nuovi spazi che inauguriamo sono a disposizione di famiglie e bambini che potranno leggere, disegnare e partecipare ad altre attività promosse dalla biblioteca comunale". Sia il sindaco Betti che l’assessore Barontini hanno rivolto parole di grande apprezzamento per la direttrice della biblioteca Tatiana Wakefield per la sua professionalità e competenza. "Questo spazio è dei piccoli cittadini di Montale – ha detto la bibliotecaria – non è cambiato il fulcro della sezione ragazzi, ma gli ambienti sono più fruibili". Tatiana Wakefield ha ringraziato l’architetta Paola Petruzzi, dell’ufficio tecnico comunale, per l’apporto fornito all’allestimento degli arredi, la responsabile dell’area dei servizi educativi e culturali Elena Logli e la cooperativa Scripta Manent e alle collaboratrici bibliotecarie Chiara Petracchi e Marta Paoli.

Giacomo Bini