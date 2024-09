Bertolo e Mazzei fanno pasticci. Tanasa è lento

LAGONIGRO 5,5 Leggera incertezza sul primo gol, ma non è l’unico colpevole.

DONIDA 6 Dei tre difensori è quello che commette meno sbavature (dal 7’ st LARHRIB 5,5 Un paio di guizzi e poco altro).

MAZZEI 5 Anticipato da Formato sul 2-1 e in ritardo sulla prima rete degli emiliani.

BERTOLO 5 Un suo disimpegno sbagliato dà il via all’azione del vantaggio ospite.

KHARMOUD 6 Inizia bene con la traversa, poi è poco lucido (dal 33’ st BASANISI SV).

GRESELIN 5,5 Non riesce ad illuminare la mediana come fatto nelle partite precedenti.

TANASA 5 Lento e falloso, viene ammonito e rimpiazzato da Caponi poco dopo (dal 7’ st CAPONI 6 La mediana arancione comincia a carburare dopo il suo ingresso).

GRILLI 6 In mezzo al campo non sbaglia quasi niente ma talvolta si fa prendere dal nervosismo (dal 16’ st MALOKU 6 Un paio di cross poco precisi, anche lui ha bisogno di tempo per tornare sui suoi standard abituali).

DIODATO 5,5 A sinistra non riesce ad incidere come a destra.

SPARACELLO 6,5 Fa a sportellate come sempre, è bravo a pescare l’angolino per la rete del momentaneo pareggio (dal 26’ st TASCINI 6 Si sbatte tanto sul fronte offensivo ma non riesce ad essere pericoloso).

CARDELLA 5,5 Non riesce a trovare quasi mai lo specchio della porta.

GIACOMARRO 5 I cambi non svoltano il match come a Fiorenzuola. C’è ancora tanto da lavorare, ma la sua esperienza dovrà essere il valore aggiunto.

Michele Flori