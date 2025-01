"Benessere a scuola". Il Premio Eita 2024 al Sestini

Premio Eita 2024 all’istituto comprensivo Sestini. E’ il premio "European Innovative Teaching Award" che riconosce i risultati raggiunti da docenti e scuole che utilizzano pratiche di insegnamento e apprendimento innovative, in partnership europee e progetti di mobilità. Viene assegnato ai progetti Erasmus+ realizzati e già conclusi. Il premio Eita 2024 aveva come tema "Benessere a scuola", il benessere e le sue connessioni in una scuola intesa come comunità. Il progetto "Across well being" è stato sviluppato con il consorzio di scuole e l’Ufficio scolastico regionale. I risultati sono raccolti in un video girato ad Agliana alla scuola media Sestini e alla primaria Leonardo da Vinci, con le testimonianze della dirigente scolastica Angela Desideri, delle docenti, degli alunni e della referente dell’Ufficio scolastico regionale. Grazie all’accreditamento per la mobilità Erasmus+, l’Usr ha coordinato un consorzio di scuole composto da quattro comprensivi, coinvolgendo direttamente 125 insegnanti, tre dirigenti scolastici e due persone di staff. Al Sestini il progetto si è sviluppato coinvolgendo insegnanti della secondaria, della primaria e dell’infanzia. "L’attenzione – spiega Desideri (foto) – si è focalizzata su tre possibili sfumature: benessere del personale, benessere degli studenti e la scuola intesa come comunità". Grande soddisfazione da parte della dirigente e delle docenti.

