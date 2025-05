Benedetta si concentra...ed è scacco matto

Di pomeriggi al tavolo non se ne perde uno. La sua testa e il suo cuore sono lì e le sue piccole mani da bambina anche, a muovere tutti i pezzi possibili rincorrendo quella quadra magica che decreta la fine di una partita: scacco matto. Che passione e abilità siano fortissimi in Benedetta Ruggiero, pistoiese di 9 anni, lo raccontano la continuità nel gioco che l’accompagna da un anno e mezzo e pure i risultati. Qualche giorno fa è infatti rientrata da San Miniato dove si è svolta la finale del Campionato Regionale Giovanile con il titolo in tasca, prima nella categoria femminile under 10. E con la certezza di essere una di quelle che si contenderanno il massimo titolo nazionale a Terrasini, in Sicilia, in luglio.

Finali di pedoni e colpi tattici sono i momenti del gioco che preferisce, assicura lei, che al gioco si è avvicinata per puro caso. "A casa nessuno giocava. Un sabato sono andata in biblioteca e lì ho visto – racconta Benedetta –. È così che mi sono appassionata. Mi piacciono gli scacchi perché imparo tante cose, anche la concentrazione, che mi serve anche poi a scuola".

A indirizzarla c’è il suo insegnante Stefano Lampiasi, che gli scacchi li porta anche a scuola per avvicinare i ragazzi a questo mondo affascinante. "Lo scorso anno Benedetta aveva già raggiunto risultati notevoli in ambito nazionale nella categoria under 8 dimostrando un grandissimo potenziale – dice il maestro – Adesso in under 10 tenterà di nuovo e sono sicuro che sarà una bella esperienza. L’insegnamento degli scacchi è preziosissimo: allena la mente, le emozioni e la logica. Gli scacchi sono anche un’utile propedeutica per qualsiasi altro sport".

Filo conduttore di tutto è il Circolo Scacchistico Pistoiese che, cosa probabilmente sconosciuta ai più, è nientemeno che il circolo più antico della Toscana. Fondato nel 1965, oggi è presieduto da Alessandro Maffucci e ha sede principale al Dopolavoro ferroviario di piazza Dante Alighieri, a Pistoia, dopo essersi fatto le ossa in un paio di altre sedi negli anni. Qui ogni martedì pomeriggio e venerdì sera il refrain è lo stesso: qualche chiacchiera, un po’ di convivialità e poi il gioco, qualsiasi sia l’avversario che il caso di quella precisa giornata ha scelto.

"La stessa Benedetta si trova a giocare spesso e volentieri anche coi decani del Circolo ed è ogni volta una sfida molto appassionante – dice il presidente Maffucci –. Oggi gli associati sono trentacinque circa. È aumentata la quota dei giovani, forse la diffusione del gioco on line che si è poi voluta convertire in forma live. Questo mi riempie di gioia. Da scacchista iniziato al gioco a 14 anni non posso non constatare quanto questa pratica mi sia servita. Quando partecipi a un torneo può capitarti di stare sulla stessa partita anche tre, quattro ore. È un esercizio di concentrazione, di abilità i cui frutti ho potuto ben vedere io stesso negli anni. Quindi – conclude – non posso che rinnovare l’invito ad avvicinarsi al bellissimo mondo degli scacchi".

Il circolo partecipa periodicamente a tornei. Nell’ottobre 2024 ha contribuito insieme agli Amici della San Giorgio e alla Sezione Soci di Pistoia a organizzare il primo torneo Unicoop Pistoia, dimostrando lo straordinario potenziale di questo gioco. Per avvicinarsi agli scacchi dunque gli appuntamenti sono in sede in piazza Alighieri e poi in biblioteca, sotto l’albero della Galleria Centrale della San Giorgio, ogni giovedì e sabato pomeriggio dalle 16.

linda meoni