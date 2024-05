Bellucci, Barontini e Franchi: nuova gara per l’affidamento

Arriva al termine, pur fra qualche alto e basso, il periodo di gestione affidato all’Asd Olmi dei tre principali campi da calcio cittadino, ovvero lo stadio "Germano Bellucci" ed i campi "Fiorello Franchi" e sussidiario "Sem Barontini" che compongono una delle eccellenze impiantistiche nella piana. La società calcistica quarratina era subentrata, in parte, dal 2021 per affiancare i gestori uscenti vale a dire Agisport, e poi dall’estate 2022 in maniera definitiva per quanto concerne le opere di manutenzione ordinaria, apertura, chiusura e quant’altro dei tre campi. Adesso che il periodo di affidamento è giunto a conclusione naturale, il Comune di Agliana ha aperto la procedura per il nuovo incarico che partirà dall’estate ed avrà la durata di cinque anni con la possibilità di rinnovo per un periodo identico (quindi, se si fa i bravi fino al 20323) salvo la possibilità di recedere dall’accordo da parte dell’amministrazione comunale. Complessivamente, il contributo massimo stimato per questa durata è di 300mila euro così suddivisi: 30mila euro nell’anno in corso, 60mila euro (in due trance) dal 2025 al 2028 e altri 30mila euro per il 2029. L’affidatario incasserà direttamente gli introiti che derivano dalla gestione (quindi la biglietteria delle partite e altre attività), aspetto che non sarà strabiliante ma comunque significativo, ed alla gara potranno partecipare società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni e polisportive mentre non si può partecipare in forma individuale se già si è in graduatoria con un raggruppamento temporaneo. Il tutto con la grande incognita di cosa succederà nelle prossime settimane ad Agliana nel futuro sportivo cittadino con i sentori del trasferimento verso Pistoia del management neroverde.

S.M.