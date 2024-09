Bechelli nuova dirigente dell’Agrario: tanti progetti con le aziende

Mancano pochi giorni al via e all’Istituto tecnico agrario Anzilotti fervono i preparativi per l’inizio dell’anno scolastico. Anche quest’anno le attività in programma e le novità saranno numerose, a partire dall’insediamento della nuova dirigente Alessia Bechelli, che ha preso servizio dopo un quadriennio alla guida di un polo di scuole lucchesi. Le aree di indirizzo confermano la propria vocazione all’apertura al territorio e alle diverse realtà produttive legate all’Istituto; saranno ripetute le uscite didattiche già fatte in passato, come quella che ha riguardato tutte le classi quarte, sia dell’indirizzo Agraria che Biotecnologie, in vari musei e aziende agricole e zootecniche trentine; e ne sono in programma di nuove anche legate agli ambiti linguistico e umanistico, con conferenze, mostre e incontri con autori e personalità varie.

Grande spazio anche al PCTO, ovvero l’ex alternanza scuola lavoro; sono in partenza tra pochi giorni una trentina di studenti del triennio, accompagnati da alcuni docenti, per un’esperienza di due settimane in Irlanda, resa possibile dalla partecipazione a un progetto PON (Piano Operativo Nazionale), ed è la prima volta, ma sicuramente non l’ultima, che l’Anzilotti organizza uno stage professionale all’estero. Già effettuata la vendemmia e organizzato il piano di raccolta delle olive delle 1200 piante dell’azienda agraria, che quest’anno, visto il clima, sembrano assicurare un’ottima resa; e avviata anche la progettazione delle numerose mostre che ormai sono diventate un appuntamento fisso per pesciatini e non solo, e che scandiranno l’anno scolastico da ottobre a aprile, con qualche novità che gli organizzatori sveleranno via via.

Insomma, grande fermento e entusiasmo da parte dei numerosi docenti coinvolti nelle varie iniziative, che quest’anno rappresentano un corpo stabile, grazie ai numerosi contratti in ruolo, che assicurano non solo continuità con gli anni scorsi ma anche la possibilità di iniziare l’anno già ad orario praticamente pieno.