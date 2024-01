Batman, Peter Pan, Barbie e le principesse. Bambini in festa per la sfilata dei carri

Il colpo d’occhio è stato di grande impatto, vedere piazza della Resistenza tutta colorata e festosa, tra stelle filanti, coriandoli e soprattutto tanti bambini in festa, ognuno fiero con la propria maschera di carnevale. E poi i carri allestiti egregiamente dai quattro rioni cittadini che hanno fatto bella mostra di sé, tutti rinnovati e tirati a lucido per il primo appuntamento del Carnevale Pistoiese. La piazza e la splendida giornata di sole hanno fatto da cornice al primo corso mascherato che si è rivelato un successo.

La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione, non ci sono state lunghe file alle casse, segno che la prevendita ha funzionato, all’interno del giardino c’è stato il massimo controllo con i rappresentanti dei rioni cittadini che hanno vigilato affinché tutto funzionasse a dovere. I pistoiesi hanno risposto presente, arrivando in massa e riempiendo il giardino ma i veri protagonisti e non poteva essere altrimenti sono stati i bambini con le loro maschere. Ce n’erano di tutte le fogge dalle più classiche a quelle dei personaggi attuali, dalla principessa, che non può mai mancare, ai supereroi, Batman, Spiderman, Capitan America, e poi Barbie, Peter Pan, Damigella ma anche maschere dettate dalla fantasia e dall’ingegno.

Il tutto, con la musica e le danze grazie alla presenza delle scuole Pistoia Country Dancer, Up School, Progetto Danza Toscana, Dance Theatre School, Smile Dance, Full Feeling Dancing2, Magilu Dance. Tanta curiosità anche per vedere all’opera gli atleti delle società Toscana Chen Scuola di Kung Fu, Jeong Taekwondo.

Il finale è stato dedicato a scegliere la "Maschera più bella", il gioco indetto insieme al nostro giornale. Sul palco sono poi salite le maschere più belle di questo primo corso e va detto che per la giuria non è stato facile scegliere i cinque finalisti perché c’era veramente l’imbarazzo della scelta. Alla fine i premi messi in palio da Conad e Andreini Giocattoli sono andati a Gabriel Furia mascherato da Alieno, Natasha Giglia, Glenda Dori e Ludovica De Mastri vestite dai personaggi di Alice nel paese della meraviglie, Anita Pacini con la sua Poppy regina dei Trolls, Emma Corsini con Hello Kitty e Filippo e Lorenzo Mencarelli vestiti da Mario Bros e Luigi. L’appuntamento è per domenica 4 febbraio per il secondo corso del Carnevale Pistoiese sempre a partire dalle 14 in piazza della Resistenza (fotoservizio Luca Castellani).