Basket Serie C. Bottegone da sogno. Dura lezione per Agliana

Una Valentina’s Camicette da sogno, una Endiasfalti Agliana da incubo: questo ha detto la dodicesima giornata del girone di andata del campionato di serie C. In classifica Bottegone sesto con 14 punti, Agliana ottava a 10. Settima vittoria nelle ultime otto partite per Bottegone. I gialloneri espugnano (63-67) il PalaZoli di Pontedera, al termine di una sfida decisa in volata. Il tabellino di Bottegone: Magnini 3, Biagi 10, Mati 8, Cukaj 13, Calderaro 9, Caramelli ne, Agostini ne, Meacci 6, Giusti 4, Catalano 8, Santi 6. Brutto il ko di Agliana (94-69 il finale) nel derby contro l’Union Prato. Gara senza storia. Il tabellino di Agliana: Zita 2, Andrei n.e., Rossi 20, Nieri 7, Bacci 5, Manetti 16, Mucci 8, Bonistalli 4, Nesi 7, n.e. Baroncelli, Lo Bello.

G. B.