Basket Serie C. Agliana piega Fucecchio. Bottegone sfortunato

L’Endiasfalti Agliana vince di un punto in casa con Fucecchio (66-65), la Valentina’s Camicette Bottegone sfiora l’impresa tra le mura amiche contro la capolista Montevarchi (67-65). Ottavo turno d’andata di serie C per cuori forti. Torna alla vittoria l’Endiasfalti: dopo un primo tempo equilibrato, avanzano nel terzo quarto. Nell’ultimo quarto, però, non è mancata la sofferenza per portare la vittoria a casa. Agliana: Mucci 15, Zita 3, Rossi 10, Andrei 2, Manetti 15, Bonistalli 2, Nesi 5, Bacci 14, Giannini ne, Baroncelli ne, Nieri ne, Lo Bello ne. Resta tanto amaro in bocca a Bottegone dopo il suono della sirena. In una gialloneri fanno sudare freddo all’imbattuta Fides fino all’ultimo secondo. Bottegone: Magnini, Biagi 17, Mati 6, Cukaj 11, Calderaro 3, Meacci 6, Giusti 3, N. Milani 6, Catalano 13, Caramelli ne, Agostini ne.

G. B.