Banda ultra-larga al via. Lavori per cinque milioni

Banda ultralarga nel Comune di San Marcello Piteglio, la connessione dovrebbe viaggiare a cento megabit al secondo: "Parte il cantiere per un investimento di oltre 5,5 milioni di euro". Lo scrive la Regione Toscana e lo commentano il sindaco e il vicesindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo e Giacomo Buonomini. L’opera rientra tra quelle che la Regione realizza nelle aree considerate "a fallimento di mercato" cioè dove gli operatori privati non investono, salvo poi pubblicizzare servizi inesistenti. Nel caso del Comune guidato da Luca Marmo è la Regione a farsi carico della spesa necessaria a fornire il servizio. Siamo soddisfatti di essere finalmente giunti all’avvio del cantiere della fibra per la banda larga nel nostro territorio. – Dichiara il primo - Le infrastrutture per la connessione veloce rappresentano già oggi le "autostrade verso il futuro" e il gap digitale che molte nostre frazioni hanno rappresentavano un fardello pesante e una seria ipotetica per le nuove attività economiche e per i cittadini. Siamo grati alla Regione per aver finanziato le opere" Concetti ribaditi da Buonomini che ha seguito per il Comune la fase di progettazione: "Il lavoro prevederà la posa di circa 70 km di cavi in un tempo di oltre due anni. E’ una grande opportunità per il Comune di San Marcello Piteglio che ci auguriamo dia i suoi frutti".

Andrea Nannini