Banca fra storia e futuro: "Spinta all’innovazione"

Investimenti e innovazione. Con una storia lunga 120 anni. Sono le parole d’ordine di Banca Alta Toscana Credito Cooperativo. Sono da poco terminati i lavori di ristrutturazione dell’agenzia di via Marini a Pistoia, in zona stadio, per la realizzazione di una nuova area self interna. Sulla montagna pistoiese, l’area self è già attiva dallo scorso dicembre nella filiale di Maresca. Banca Alta Toscana – spiega una nota – ha di recente potenziato le dotazioni tecnologiche anche nell’agenzia di Cutigliano. Invece a partire dal prossimo 19 febbraio nell’agenzia di Galciana a Prato resterà attiva l’area Self h24 già presente e per offrire una migliore consulenza, l’operatività per i soci e clienti sarà trasferita nell’agenzia di San Paolo, a meno di due chilometri di distanza.

"Da diversi anni la rivoluzione digitale ha investito anche il settore bancario, basti pensare alla rapida diffusione di strumenti quali l’home banking, oramai di comune utilizzo. Banca Alta Toscana - spiega il direttore generale Tiziano Caporali - ha intrapreso da tempo il processo di potenziamento dei servizi tecnologici, destinati a semplificare l’operatività di sportello, coniugando l’innovazione digitale con l’ottimizzazione del presidio fisico sul territorio". "Siamo una Bcc e vogliamo assistere adeguatamente lsoci e clienti mantenendole al centro del nostro progetto, aiutandole anche a tenere il passo con il progresso tecnologico – aggiunge –. Per questa ragione offriamo servizi moderni, in linea con i tempi e con la concorrenza, ma affiancati da modalità operative tradizionali, così da garantire supporto alla totalità della clientela, con particolare attenzione alla relazione con i nostri soci". le prospettive?

"Il 2024 sarà un anno importante per Banca Alta Toscana Credito Cooperativo, che ad ottobre taglierà il traguardo dei 120 anni dalla propria fondazione - sottolinea il presidente Alberto Vasco Banci -. Nel corso dell’anno ci saranno altre novità, come i lavori imminenti di allestimento di una nuova area self a Lamporecchio e lo spostamento dell’agenzia di Bottegone in locali più centrali e funzionali. Il nostro impegno è quello di continuare a svolgere il ruolo di banca del territorio, al servizio delle comunità locali".